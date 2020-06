‚Vítězství bych vyměnil za tvé zdraví,‘ omlouval se Škoda brankáři za zlomenou nohu

Rize Útočník Rizesporu Milan Škoda se na twitteru omluvil brankáři Galatasaraye Fernandu Muslerovi, kterému v nedělním utkání 27. kola turecké ligy nadvakrát zlomil nohu. Český fotbalista napsal, že by domácí vítězství 2:0 vyměnil za zdraví uruguayského reprezentanta.

Muslera se v 15. minutě vrhl pod nohy Škodovi, kterého sice vychytal, ale při tvrdém střetu utrpěl frakturu holenní i lýtkové kosti a okamžitě byl převezen do nemocnice. Třiatřicetiletý brankář by podle odhadů měl po operaci chybět minimálně půl roku.



„Mrzí mě, co se stalo. Je mi to opravdu líto. Upřímně doufám, že se co nejrychleji uzdravíš a v plné síle se vrátíš na hřiště. Vítězství pro nás bylo důležité, ale vyměnil bych ho tvoje zdraví,“ napsal Škoda v angličtině na svůj twitterový účet.

Čtyřiatřicetiletý bývalý kapitán Slavie v duelu s mistrovským Galatasarayem ve 42. minutě otevřel skóre a jediný gól ho dělí od vstupu do Klubu ligových kanonýrů, který sdružuje hráče s minimálně stovkou nastřílených prvoligových branek. Škoda se od lednového příchodu do Rizesporu trefil pětkrát.