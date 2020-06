Utrápené utkání, byli jsme šťastnějším týmem, připustil po těsné výhře nad Zlínem Masopust

Praha Záložník Lukáš Masopust připustil, že se fotbalisté Slavie k domácí výhře 1:0 nad Zlínem v posledním kole základní části první ligy spíše protrápili. Reprezentační křídelník se těší, že si po náročném programu po koronavirové pauze se spoluhráči týden odpočinou, než odstartuje nadstavbová část. Pražané do ní půjdou s náskokem šesti bodů a Masopust věří, že o zisku titulu rozhodnou co nejdříve.

„Sami jsme si dnes zápas zbytečně zkomplikovali. V první půli jsme měli tři velké šance, při kterých jsme mohli zápas překlopit na svoji stranu, bohužel se to nepovedlo. Počasí i sled zápasů nahrávaly tomu, že to bude utrápené utkání až do konce. Byli jsme ale šťastnějším týmem, šli jsme vítězství i naproti a zvládli jsme to,“ řekl v nahrávce pro média Masopust.

Zápas rozhodl v 74. minutě hlavou zblízka do odkryté branky. „Docela jednoduché zakončení. Šlo jen o to míč čistě trefit a poslat ho do branky, protože brána byla úplně prázdná. Nico mi to úplně krásně předložil,“ uvedl Masopust.

Gólově se prosadil ve druhém utkání po sobě. V minulém kole v Ostravě poslal Slavii v nastavení do 2:1, ale Baník poté ještě vyrovnal na 2:2. „Na nějaké hrdiny nehraji. Jsem rád, že jsem mohl pomoci týmu gólem a že jsme to zvládli. Je úplně jedno, kdo ten vítězný gól dá,“ konstatoval Masopust.

Po koronavirové přestávce se hrála dvě kola týdně, před začátkem nadstavby čeká týmy s výjimkou semifinalistů domácího poháru týdenní pauza. „Bavili jsme se o tom, že si musíme pořádně odpočinout. Je sice super hrát takhle dvakrát týdně, je to fakt krásné. Stojí to ale zároveň strašně moc sil a ke konci už bylo vidět, že oba týmy tahaly nohy. Bylo to hodně náročné,“ řekl Masopust.



Jeho tým může v nadstavbě slavit titul nejdříve po druhém z pěti kol, ve kterém přivítá druhou Plzeň. „Těším se, je to vrchol sezony. Věřím, že bude na co koukat a že to zvládneme. Moc dobře si uvědomujeme, že máme všechno kompletně ve svých rukou a musíme se koukat jen a pouze na sebe. Můžeme si to uhrát sami,“ řekl Masopust.

Jeho celek začne nadstavbu v Ostravě. „Očekávám, že se bude zápas vyvíjet jinak než ten poslední. Je to nadstavba. Chceme jít zápas od zápasu, abychom to zvládli co nejdříve,“ konstatoval.

Od pondělí dojde k dalšímu uvolnění opatření proti koronaviru a na stadionu už bude moci být 2500 osob, byť za určitých podmínek. „Těším se na to. Jak se pustí fanoušci na stadion, hra bude mít daleko větší spád. Věřím, že nás fanoušci vybičují k daleko lepším výkonům,“ dodal Masopust.