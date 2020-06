VIDEO: Messi po tříměsíční pauze exceloval a překonal další rekord, utkání přerušil fanoušek na hřišti

Fanoušci se obávali, že Lionel Messi nenastoupí kvůli drobnějšímu zranění z minulého týdne, šestinásobný vítěz Zlatého míče se ale zotavil a zápas s Mallorcou si podmanil. Barcelona od začátku utkání diktovala tempo hry a už ve druhé minutě se prosadil Arturo Vidal, pak navíc začalo Messiho galapředstavení.

Nejprve našel hlavičkou zcela osamoceného Martina Braithwaita, jenž neměl na hranici penalty problém překonat brankáře Mallorcy. Poté domácí otevřeli více hru, z čehož katalánský velkoklub těžil. Messi z první uvolnil kolmicí Jordiho Albu, jenž střelou na přední tyč zvýšil vedení o tři branky.

Pak přišel další z historických zápisů argentinského útočníka. Na hranici pokutového území mu předal míč Luis Suárez, Messi obešel dva hráče, pravačkou překonal bezmocného Manola Reinu a oslavil další rekord. Ve dvanácti sezonách La Ligy v řadě totiž vstřelil alespoň 20 branek.



A goal and 2 assists tonight.

Ladies and gentlemen, I present to you the GOAT 

Messi  pic.twitter.com/Ab7amOzlGB