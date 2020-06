VIDEO: Návrat italského fotbalu. Rebičův kung-fu kop za červenou či Ronaldova neproměněná penalta

První zápas semifinále se hrál na San Siru už 13. února, poté se na začátku března fotbal na Apeninském poloostrově zastavil kvůli šíření koronaviru. Páteční odveta začala minutou ticha za oběti nemoci covid-19, která Itálii těžce postihla, a poté potleskem pro zdravotníky.

Už v 16. minutě dostal Juventus šanci jít do vedení, když Andrea Conti zahrál v pokutovém území rukou. K míči se postavil hvězdný Portugalec Ronaldo, jenž v prvním duelu z penalty vyrovnal v nastavení, ale tentokrát neskóroval. Nastřelil jen pravou tyč branky Gianluigiho Donnarummy, který směr vystihl a signalizoval, že si na míč sáhl.

CRISTIANO RONALDO IS THE FIRST BILLIONAIRE TO MISS A PENALTY  pic.twitter.com/LzDUtCb199