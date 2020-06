Španělsku se fotbal bez fanoušků nelíbí. Chce zaplnit stadiony aspoň na 15 procent

Madrid Španělská fotbalová liga se po tříměsíční koronavirové přestávce znovu rozjela bez diváků, ale část fanoušků se možná vrátí na tribuny už na konci června. Podle šéfa La Ligy Javiera Tebase by se v případě souhlasu vlády některé stadiony mohly zaplnit až na 15 procent své kapacity.

Čtvrteční městské derby mezi Sevillou a Betisem (2:0) se uskutečnilo za zavřenými dveřmi a stejně proběhnou i nejbližší zápasy. V závěru měsíce by se však situace na stadionech mohla změnit. Do konce ročníku La Ligy zbývá necelých 11 kol, hrát se bude denně až do 19. července.



„Za deset patnáct dní si sedneme s vládou a pokusíme se přivést fanoušky zpátky na stadiony. Pandemie je na ústupu. Na podmínkách návratu diváků budeme spolupracovat s ministrem sportu a regionálními úřady,“ řekl Tebas na tiskové konferenci.

„Samozřejmě neotevřeme celé stadiony, budeme muset dodržovat přísná bezpečnostní opatření a řídit se protokoly. Když budeme moci zaplnit některé stadiony z 10 nebo 15 procent, budeme velice šťastní,“ doplnil sedmapadesátiletý funkcionář.

La Liga restartovala přerušenou sezonu jako druhá elitní fotbalová soutěž v Evropě po německé bundeslize. Španělsko patří k nejvíce zasaženým zemím koronavirem, na covid-19 tam zemřelo přes 27 tisíc lidí.