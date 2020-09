Vízek: Absence Hamšíka je pro Slovensko posilou, je to chodec. S postojem Slavie souhlasím

Praha Na zápas se Slovenskem v Lize národů se těšil, po absencích Tomáše Součka, Patrika Schicka a Ondřeje Koláře z preventivních důvodů ale jeho zážitek bude poloviční. „Od nás nepojedou tři nejlepší hráči, Slovensko má taky řadu absencí. Je to takový ochuzený, to už by mohl hrát i B-tým,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz fotbalová legenda Ladislav Vízek.

Lidovky.cz: Co si myslíte o současné situaci v národním týmu?

Hodně jsem se na to těšil, ale teď už to není takové. Když jedete bez Součka, Schicka a Koláře, což jsou aktuálně nejlepší hráči v naší reprezentaci, tak mě ten zápas nebude tolik táhnout. Ještě k tomu ta situace okolo Slavie, která má těsně před Ligou mistrů, je to takový divný, pokažený.

Lidovky.cz: Souhlasíte s postojem Slavie, že v případě dalšího nakaženého své hráče stáhne?

Naprosto. Neměl bych takto mluvit, ale Slavia by měla dostat přednost před podobnými zápasy reprezentace, které spíš budou vzhledem ke složení připomínat přáteláky. Slavia bude hrát nejdůležitější zápas sezony a kdyby se v reprezentaci někdo nakazil, tak to bude tragédie.

Lidovky.cz: Podle všeho nebyli otestováni všichni členové realizačního týmu..

Maséři v reprezentaci jsou veselí, ti to tam rozprskali (smích). Všichni v reprezentaci teď musí být neuvěřitelně ostražití a opatrní, musí se testovat minimálně ob den. Chce to mít jistotu v tom, že je vše v pořádku.

Trénink fotbalové reprezentace na Žižkově.

Lidovky.cz: V karanténě je i Patrik Schick, může to zabrzdit jeho přestup do Leverkusenu?

Já myslím, že ne. Pokud je v karanténě a nenakažený, tak by mělo být všechno dobré. Navíc Schick se do Leverkusenu a celkově Bundesligy neuvěřitelně hodí svým stylem. Je to dobré mužstvo a Němci se za něj nebojí nabídnout větší částku, mohl by se tam hodně ukázat.

Lidovky.cz: Problémy má i Slovensko, kterému nepřijedou Hamšík, Rusnák a Greguš.

U Hamšíka si naopak myslím, že to bude posílení pro Slovensko. Za mě je to totální chodec, hraje v čínské lize a podle mě už to má za sebou, pro Slováky je to ale jiné jméno, ti ho mají rádi. Co se týče ostatních hráčů, kteří nedorazí, tak je to určitě ztráta. Celkově ten zápas pak ztrácí na prestiži a kvalitě, kterou by federální derby mělo mít.

Lidovky.cz: Má cenu, aby se reprezentační utkání za takových podmínek hrála?

To je otázka. Od nás nepojedou tři nejlepší hráči, Slovensko má taky řadu absencí. Je to takový ochuzený, to už by mohl hrát i B-tým. Bez diváků a bez hvězd to bude takové prázdné, že bych to nějak hltal, to se teda opravdu říct nedá. Bohužel tento názor je v mojí bublině většinový.

Lidovky.cz: Jaký na vás dělá dojem Liga národů?

Je to novinka a jsou tam bonusy, že se může postupovat. Reprezentovat národní tým je vždycky čest, ale celá tato doba je divná, pokud týmy nebudou hrát v nejlepších sestavách, bude to probouzet hlasy pochybovačů, kteří by to nejraději odkládali. Já jsem rád, že se aspoň bude na něco dát dívat, otázkou ale zůstává, jaký to bude požitek.

Lidovky.cz: Vy jste sám koronavirus prodělal, jak se aktuálně cítíte?

Furt jsem takovej chcíplej, říkám si, jestli ve mně něco nezanechal. Já se bojím, kor když vidím, jak je to teď uvolněný, je to furt tady. Za sebe můžu říct, že se těším na tu plánovanou vakcínu, která je slíbená do konce roku. Do té doby to vydržím, a pak věřím, že už to pojede tak, jak to má být normálně.