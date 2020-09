Vše perfektní… Do rozhodnutí hygieny. Fotbalisté se diví: Proč musíme domů?

Praha Někteří reprezentanti ještě po půlnoci v Bratislavě nasedli do připravených taxíků a odjeli. Zpátky v Česku už jsou fotbalisté Slavie, Sparty i Plzně a další se budou ze Slovenska vracet během soboty. Jak to vypadalo krátce po nečekaném rozpuštění srazu národního týmu?

Mezi hráči, kteří zrovna po parádním výkonu přejeli domácí Slováky (3:1), zavládlo nepochopení. Když se tu zprávu dozvěděli, byli smutní, možná naštvaní.

„Všechno by bylo perfektní, kdyby nepřišlo rozhodnutí od hygieny o zrušení srazu,“ vyťukal na sociální sítě záložník Alex Král.

„Před zápasem se vědělo, že máme v týmu nakaženého a dostali jsme zelenou. Po zápase dostaneme okamžitou stopku a všichni se musejí vrátit domů? Proč?“ nechápal další z reprezentantů Jakub Jankto.

Český tým pustila do zápasu v Bratislavě, pozitivnímu testu na covid-19 u člena realizačního týmu navzdory, slovenská hygiena. Ta česká však po zápase z preventivních důvodů další pokračování reprezentačního srazu zatrhla.

Národní tým měl hrát v pondělí večer v Olomouci proti Skotsku, stále mu hrozí kontumace, ale nejnověji je ve hře i varianta, že by tým do utkání vstoupil s jiným výběrem.

Všechno se mění rychle. Každých pár hodin platí něco jiného.

Tak třeba ještě v pátek po zápase se Jankto se spoluhráči divili: „Po návratu pravděpodobně nedostaneme ani karanténu, což mi logicky nedává žádný smysl a mělo by to být předmětem diskuse v nejbližších dnech. Jsme hrozba, ale po návratu už můžeme kamkoli. Co to má znamenat?“



Od sobotního rána už ovšem celý tým ví, že je tzv. zkrácená karanténa přece jen čeká.

Půjdou do ní všichni fotbalisté s tím, že by následně museli na povinné přetestování. Na zbytek realizačního týmu a doprovod bude uvalena karanténa podle konkrétních pokynů jednotlivých místních hygien.

„Členové české fotbalové reprezentace se od pátečního večera přesouvají v oddělených skupinách domů a do klubů,“ potvrdil mluvčí asociace Michal Jurman.

„Co se týká dalších opatření, v tuto chvíli máme informaci o tom, že na hráče se bude v následujících dnech vztahovat režim vyplývající obecně z hygienického manuálu LFA, tzn. zkrácená karanténa a následné přetestování. Na zbytek týmu s výjimkou hráčů bude uvalena karanténa dle konkrétních pokynů místních hygienických stanic.“

Zprávu o rozpuštění reprezentačního srazu Jurman oznámil novinářům v Bratislavě před páteční půlnocí. Ta informace byla příliš čerstvá, překvapivá, už nebyla možnost zeptat se na názor samotných hráčů. Média mají v souvislosti s covidem-19 omezený přístup k aktérům, proto ještě jedna citace ze sociálních sítí.

„Jsem z toho nešťastný, protože teď nikdo neví, co bude dál a jak to vlastně bude s následujícím srazem, kde hrajeme tři venkovní zápasy. Věřím, že najdeme rozumnější řešení než teď,“ dodal Král.



Národní tým měl prvního nakaženého v průběhu týdne ještě v Praze.

Kvůli pozitivnímu testu u jednoho z masérů museli do izolace i Patrik Schick a Tomáš Souček, kteří s dotyčným přišli do bližšího kontaktu. S týmem na Slovensko, kde testy odhalily nákazu u dalšího člena realizačního týmu, neodcestoval po dohodě se Slavií ani brankář Ondřej Kolář.



Přesto všechno se v pátek večer v Bratislavě hrálo, co bude dál?