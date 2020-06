Vysněná posila. Hancko je moderní stoper, kterého Sparta hledala. Ale co ta cena?

Praha S hlavou nahoře potáhne balon a sebejistě ho vyveze daleko za polovinu hřiště. Když vycítí šanci, zasprintuje klidně až na hrot a dere se do zakončení. A když do soupeřovy šestnáctky letí centr od rohového praporku, zavěsí se do vzduchu a hlavou narve míč nechytatelně pod břevno. Přitom si zvládá na jedničku plnit hlavní úkol: spolehlivě bránit. Stopera, jako je Dávid Hancko, Sparta léta hledala.

A pořád není jasné, jestli náhodou brzy nebude hledat dál. Opět spokojený Kotal: Únava se projevuje, ale každé vítězství ji mírní I díky slovenskému dlouhánovi s pečlivě nagelovanou patkou se konečně vyškrábala z nejhoršího, v tabulce je třetí a první červencový den ji čeká finále poháru. Sezonu, která zaváněla historickou ostudou, se možná ještě povede překlopit v relativní úspěch. Ale zůstane Hancko i poté, co za ročníkem poznamenaným koronavirovou epidemií spadne opona? To je otázka za milion. Pardon, vlastně za 160 milionů! Právě tolik by Sparta měla vytáhnout z kapsy, pokud ho chce po úspěšném hostování vykoupit z italské Fiorentiny. Tahle částka je zanesena ve výkupní klauzuli, a kdyby ji šéfové z Letné skutečně obětovali, udělali by z Hancka jasně nejdražšího hráče v historii české ligy. V jednom je jasno: on by zůstal rád.

„Doufám, že je na hřišti vidět, že jsem sparťan,“ prohodil dvaadvacetiletý obránce. „Věřím, že se cesty najdou a budu tady moct zůstat.“ Že by se Spartě na hřišti hodil, o tom také není pochyb. Viděli jste, jak v sobotu při vítězství 4:1 proti Liberci - mimochodem už sedmém v řadě - kraloval? Užíval si ofenzivní výlety, s jistotou bránil, rozdával pasy, a pokud se náhodou dostal pod tlak, nezmatkoval. Když už po devíti minutách prudkou hlavičkou otevřel skóre, z tribuny mu tleskala přítelkyně, tenistka Kristýna Plíšková, a sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický v lóži zrovna kamsi telefonoval. Že by do Itálie? Se zástupci Fiorentiny si Sparta zřejmě brzy sedne ke stolu, protože musí řešit, jestli by jí mimořádný přestup dával smysl i ekonomicky. Je třeba si uvědomit, že ještě před čtyřmi lety platilo nepsané pravidlo: české kluby nedávají za hráče víc než 40 milionů. Hancko do kabiny Sparty zapadl velmi dobře. Pak se řetěz utrhl a zvlášť Sparta se párkrát pořádně plácla přes kapsu. Téměř vždy se sekla.

Semih Kaya za 52 milionů? Bída, turecký stoper nevyčníval a ještě teď mu dobíhá bláznivá smlouva na 3,5 milionu korun měsíčně. Václav Kadlec za 73 milionů? Na první pohled možná zajímavý obchod, jenže talentovaného navrátilce zničila zranění a ukončil kariéru. Tal Ben Chaim za 76 milionů? Úlet! Izraelský záložník vůbec nezapadl, dlouho marodil a Sparta si oddechla, když se s ním minulý týden dohodla na ukončení smlouvy. Hancko, vysněná posila. I proto se teď hodně rozmýšlí, jestli se jí vyplatí dát za Hancka víc než dvojnásobek. Zvláště když stopera z české ligy většinou do zahraničí za balík neprodáte: i v době, kdy Slavia válela v Evropské lize, odešlo dominantní africké duo Deli-Ngadeu v součtu za jen o málo vyšší částku, než jaká je zanesena v Hanckově smlouvě o hostování.

Sparta navíc není sama, kdo se o Hancka zajímá. Delší dobu kolem něho krouží řecký AEK Atény a pár dalších klubů, ale 160 milionů korun je i pro ně zatím moc. Toho Sparta potřebuje využít. V plánu má domluvit se s Fiorentinou na nižším odstupném, ideálně kolem 100 milionů. Když Italové kývnou, přestupu nebude nic bránit. A když ne? Pak se nekonečný seriál s názvem Hledání toho pravého zřejmě zase o něco protáhne.