Vyvěšovaly se výhružné dopisy, říká exopavský Puškáč. Bývalí fandové mu nyní nadávali

PRAHA Pikantní souboj prožil fotbalista David Puškáč, který se v dresu Bohemians 1905 v 25. kole první ligy postavil proti svému bývalému celku Opavě, odkud v lednu ke „Klokanům“ zamířil. Jak sám pětadvacetiletý útočník očekával, musel si od hostujících příznivců vyslechnout nadávky.

„To se asi nemůže líbit nikomu, ne? Něco takového jsem čekal. Jak jsem odcházel, tak se vyvěšovaly na dveře stadionu nějaké výhružné dopisy. Svědomí mám čisté, byly okolnosti, které mě k tomu vedly. Za ty reakce nemůžu. Jsem Opavě vděčný za to, co pro mě udělala. Vždycky jsem se na hřišti snažil odevzdat maximum,“ řekl Puškáč novinářům po bezbrankové remíze.



Ke Slezanům zamířil v únoru 2017 a v další sezoně pomohl týmu 12 góly k postupu do nejvyšší soutěže po 13 letech. Na podzim se v opavském dresu v 11 ligových zápasech prosadil dvakrát.

Puškáč věřil, že jeho současné mužstvo proti Opavě uspěje. „Od toho zápasu jsme si slibovali hodně. Chtěli jsme určitě vyhrát, bod je málo, ale lepší než prohra. Nebyli jsme vůbec nebezpeční, nebylo z čeho dát gól. Větší odvaha, chuť po gólu, větší dravost do útoku,“ vyjmenoval Puškáč nedostatky ve hře „Klokanů“.

Bohemians doma nevyhráli v lize dvanáctkrát za sebou a pětkrát po sobě nevstřelili v Ďolíčku branku. Přitom v posledních dvou ligových zápasech na hřištích soupeřů dali pět gólů. „Hrajeme více staženě, domácí mužstvo většinou hru tvoří a my využíváme brejky. Tady je to trošku jiné, ještě ten tlak domácího prostředí,“ porovnal Puškáč rozdíly mezi domácími a venkovními duely.

„Nás to hodně mrzí, už jenom vůči fanouškům. Chceme doma vyhrát, je to strašně důležité. Nedaří se nám to. Každý zápas navíc je ještě větší tíha. Snažíme se tím nezaobírat, chceme to zlomit, musí to přijít v další zápas,“ věřil Puškáč.

Do utkání nastoupil s ortézou kvůli poraněné ruce z předminulého ligového souboje se Slavií. „Je to trochu jak na houpačce. Chvíli jsem zdravý, chvilku zas zraněný. Snad už to bude jenom lepší. Cítím se relativně dobře,“ uvedl Puškáč.

Po reprezentační pauze čeká Bohemians duel v Plzni. Do hry nezasáhnou kvůli vyloučení obránce Šmíd a kvůli čtyřem žlutým kartám Vacek a Bartek. „Tam můžeme jenom překvapit. Je to rána pro nás, že stěžejní hráči, kteří jsou vykartovaní, jsou střední záložníci, osa týmu. Zase na druhou stranu je tam Pepa Jindřišek, jsou tam kvalitní hráči. Věřím tomu, že ty kluky nahradí a půjdeme do toho zápasu s tím, že budeme chtít získat body. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Puškáč.