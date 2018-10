Z Realu jsem odešel kvůli prezidentu Pérezovi, prozradil Cristiano Ronaldo

TURÍN/PRAHA Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo odtajnil příčinu svého odchodu z Realu Madrid, odkud zamířil do turínského Juventusu. Problémem měl být vztah s bossem klubu Florentinem Pérezem.

„Díval se na mě jen byznysovýma očima. Vím to. Nic, co mi kdy řekl, nebylo od srdce,“ postěžoval si Ronaldo v rozhovoru pro magazín France Football.

Třiatřicetiletá hvězda v italském velkoklubu, který ho přivedl v červenci za 100 milionů eur. Symbióza s Ronaldem zatím funguje, Juventus zatím v letošním ročníku neztratil ani bod a Portugalec je druhým nejlepším střelcem Serie A se sedmi zásahy.

„V prvních čtyřech nebo pěti letech v Realu jsem se cítil jako „Cristiano Ronaldo“. Později už to bylo horší. Prezident na mě pořád koukal tak, že mi nechtěl říci více než bylo nezbytné,“ řekl útočník.

To portugalského útočníka donutilo přemýšlet o odchodu. Během let probleskovaly zprávy o tom, že chce odejít, ale byla to prý jen část pravdy. „Pravda byla taková, že mě prezident nikdy nechtěl udržet,“ přiznává rodák z Madeiry.

Už na jaře varoval vedení madridského klubu bývalý trenér Zinedine Zidane, že je nutné udělat změny, nicméně Francouz z klubu vycouval dříve, než se krize naplno projevila. Výsledkové potíže odskákal jeho nástupce Julen Lopetegui, kterého vedení den po debaklu 1:5 s Barcelonou odvolalo.

„Mé rozhodnutí nebylo závislé na odchodu Zidana,“ podotýká portugalský útočník. „To, co se po jeho odchodu děje, mě ale jen utvrzuje v lepším pocitu, který jsem měl po odchodu,“ prohlašuje Ronaldo.

Fotbalový kouzelník navíc dodává, že je naprosto spokojen se svým rozhodnutím opustit stadion Santiago Bernabéu. „Nebylo to o penězích. Pokud by tomu tak bylo, šel bych do Číny, kde bych dostával pětinásobek. Ostatně ani do Juventusu jsem nešel kvůli penězům, ale kvůli tomu, že mě Turín chtěl,“ dodal.