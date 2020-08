Žádná hektika. Schick má pořád ještě na dva roky smlouvu v AS Řím, hodnotí situaci jeho agent Paska

Praha Příští čtvrtek v Lisabonu bude fotbalista Patrik Schick u toho, až Lipsko ve čtvrtfinále Ligy mistrů vyzve Atlético Madrid. To je zatím jediná jistota v souvislosti s českým útočníkem, jemuž v německém klubu brzy skončí hostování.

Zůstane v Lipsku? Vrátí se do AS Řím, kterému patří? Přestoupí do Anglie, nebo do jiného bohatého klubu v Německu, či v Itálii?

Variant je spousta.

„Máme úmluvu, že dokud bude Lipsko v Champions League ve hře, nebudeme vývoj jednání komentovat. Nechceme rozptylovat hráče ani klub,“ říká Schickův agent Pavel Paska.

Schick je momentálně nejdražším aktivním českým fotbalistou. Za sparťanského odchovance v létě 2017 AS Řím zaplatil Sampdorii Janov bezmála miliardu korun.

Když ho loni v létě pouštěl na hostování do Lipska, do smlouvy dal opci na jeho případný odkup. Ta činí 29 milionů eur, což je přibližně 775 milionů korun.



Lipsko by Schicka chtělo, ale klauzuli neaktivovalo. A snaží se s italským klubem vyjednat slevu.

„Když se opce loni stanovila, byla jiná doba. V současnosti je opce tak vysoká, že v téhle výši se přestup do Lipska realizovat nedá,“ poznamenal Paska. „Koronavirus paralyzoval veškerý přestupový trh.“

Schick v posledním bundesligovém ročníku nastoupil do dvaadvaceti zápasů a dal deset branek, což je výborné číslo.

„Lipsko mu hodně pomohlo. Když tam přišel, byl zraněný. Uzdravili ho, pak se zranil v reprezentaci. A oni byli dál trpěliví, věřili mu,“ říká Paska.

Schick zase pomohl Lipsku ke třetí příčce v bundeslize, čímž si klub zajistil účast v příštím ročníku Champions League.

Tým je pořád ve hře i v aktuální sezoně, která se od pátku začne dohrávat.

Ještě před nucenou přestávkou v březnu Lipsko stačilo v osmifinále vyřadit Tottenham po výsledcích 1:0 a 3:0. Ve čtvrtfinále, od kterého se všechna utkání Champions League hrají v Lisabonu a bez odvet, narazí na Atlético Madrid.

Pak možná semifinále, finále...

Až pak se začne řešit Schickova budoucnost. „Žádná hektika. Pořád má ještě na dva roky smlouvu v AS Řím. A přestupní termín je otevřen do pátého října,“ říká Paska.