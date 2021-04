Zamotaný boj o kvalifikaci Ligy mistrů. Na druhé místo se vrátila Sparta

Když se jablonecký kouč Petr Rada v sobotu ohlížel za uplynulým týdnem, byl očividně spokojen. Jeho tým nejprve ve středu porazil 1:0 Spartu a o víkendu remizoval 1:1 v Plzni. Pár dnů se dokonce vyhříval na druhé příčce, z níž se po boku mistrovského celku postupuje do kvalifikace Ligy mistrů.

„Pro nás je důležitý každý bod a se čtyřmi body z těchto dvou zápasů jsem spokojený, protože Sparta a Plzeň nejsou týmy, o kterých můžete říct, že je přejedete. Čtyři body jsou odměna za to, jak jsme hráli,“ povídal Rada na pozápasové tiskovce v Plzni. „Jsme rádi, že jsme nahoře a bojujeme mezi těmito týmy, protože před sezonou nám prognostici říkali, že budeme odcházet. Před každým zápasem to hráčům připomínám. Říkám jim ,hoši, jsme na odpis, bojujte, hrajte, co umíte‘, a oni hrajou za sebe, aby dokázali, že nejsou špatní fotbalisti.“



Radovi svěřenci na západě Čech ukázali, že jsou aktuálně opravdu ve výborné formě. Například útočník Schranz dokázal skórovat čtyřikrát z posledních šesti duelů, celkem má na kontě už deset branek a trefil se i v sobotu. V 70. minutě si na hranici pokutového území obhodil Brabce i Limberského, aby následně svou krásnou střelu umístil přesně k tyči.



Odpověď na vedoucí trefu Ba Louy mohla přijít i dřív, na bránu Plzně se v druhé půli valil jeden útok Jablonce za druhým. „O přestávce jsem hráče trochu nabudil v kabině, že nehrajeme špatně, ale musíme ještě přidat. Byl jsem strašně překvapený, jak jsme ve druhém poločase hráli,“ těšilo Radu.



Výsledky 27. kola fotbalové ligy Sparta - Slovácko 1:0 (70. Wiesner) Liberec - Slavia 0:1 (84. Kúdela z pen.) Plzeň - Jablonec 1:1 (41. Ba Loua - 70. Schranz) Karviná - České Budějovice 3:0 (7. Qose, 11. Herc, 46. Santos) Olomouc - Teplice 1:1 (4. Zifčák - 50. Vukadinovič) Mladá Boleslav - Opava 2:0 (61. Zmrhal, 81. Škoda) Zlín - Příbram 0:1 (70. Pilík z pen.) Brno - Pardubice 1:2 (69. Přichystal - 42. Toml, 71.Ewerton) Bohemians 1905 - Ostrava 1:1 (90.+3 V. Novák z pen. - 84. De Azevedo)

„Velmi zajímavý a kvalitní zápas dvou silných týmů,“ podotkl k duelu, v němž ještě oba týmy trefily tyč, lodivod Plzně Adrian Guľa. „Minimálně bod jsme si zasloužili, bylo to nadprůměrné utkání z obou stran,“ souhlasil Rada, který zatím nechtěl rozsáhleji přemítat nad pohárovými šancemi svého týmu.



„Máme před sebou ještě sedm zápasů, to je dvacet jedna bodů,“ vypočítával z hlavy a mezi adepty na pohárovou čtyřku zařadil i pátou Plzeň a šestý Liberec. „Je nás tam šest týmů a odstupy mezi námi jsou malé.“

Slovan se však momentálně výsledkově trápí, porážkou 0:1 od Slavie zaznamenal už čtvrtou ztrátu v řadě a na jeho šesté místo se dotahují Pardubice.

Na Letné rozhodl Wiesner

Zatímco první a druhý tým konečné tabulky si zahrají o Ligu mistrů, mužstva na třetím a čtvrtém místě zamíří jen do kvalifikace konferenční ligy. Tato nově vzniklá soutěž je z pohledu prestiže a výdělků až za Evropskou ligou.

Ani o ni však české týmy nebudou ochuzeny – její třetí předkolo čeká na vítěze domácího poháru. V něm aktuálně zbývají Slavia, Sparta, Plzeň, Teplice a Olomouc. Není tedy vyloučeno, že ho vyhraje někdo z nejlepší ligové čtyřky, v tom případě se místo v konferenční lize posouvá na pátý tým tabulky.

Hlavním lákadlem je však flek přímo za již téměř jistým mistrem z Edenu. O možnost dostat se před Jablonec na druhou příčku bojovaly v neděli na Letné Sparta se Slováckem, přičemž oba potřebovaly ke splnění cíle vyhrát.

To se nakonec povedlo domácím, jimž výhru 1:0 vystřelil Wiesner. Ten sice přišel na hřiště až v 63. minutě, ovšem bleskově se dostal do ráže. Po šesti minutách ještě z Plavšičova centru trefil tyč, za chvíli však už jeho hlava z podobné akce mířila přesně do černého.

„Hráči, kteří přišli, byli mnohem pohyblivější a aktivnější. Strašně nám pomohli,“ hodnotil po utkání trenér Sparty Pavel Vrba. „Je to úleva. Navíc jsme porazili mužstvo, které bylo v kontaktu s námi. O to důležitější je, že jsme mu trochu odskočili.“

Zatímco účast Jablonce či Slovácka v boji o Ligu mistrů by byla velkým překvapením, pro Spartu je jasnou metou. Klubu s rozpočtem kolem tři čtvrtě miliardy korun by případné finance ze slavné soutěže mohly výrazně pomoci, aby dokázal být znovu konkurenceschopný odvěkému rivalovi Slavii.