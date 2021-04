VIDEO: Večer bostonských Čechů. Krejčí dvakrát pálil, Pastrňák třikrát asistoval. Dařilo se i dalším

New York Hokejový útočník Filip Chytil přispěl přihrávkou k výhře New Yorku Rangers 5:3 na ledě New Jersey. Vegas i díky asistenci Tomáše Noska porazil Anaheim 5:2. Nedělní program NHL odstartoval už odpoledne Boston vítězstvím 6:3 nad Washingtonem. Výhru podpořil David Krejčí dvěma trefami a David Pastrňák přidal tři asistence. Na druhé straně inkasoval Vítek Vaněček pětkrát z 27 střel.

V NHL asistovali tři Češi. Marleau vyrovnal rekord Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů Chytil našel v přečíslení dva na jednoho Alexise Lafrenierea, který zvyšoval na začátku druhé třetiny už na 3:0. New Jersey, které hrálo počtvrté za sebou bez zraněného Pavla Zachy, v dalším průběhu vyrovnalo, ale Mika Zibanajed v 57. minutě rozhodl. Rangers tak porazili Devils počtvrté během šesti dní a ve Východní divizi ztrácejí čtyři body na poslední postupovou příčku do play off, kterou drží Boston. V obraně Rangers scházel Libor Hájek.

Nosek o den dříve nezasáhl do hry, ale v neděli už v sestavě Vegas nechyběl a připsal si asistenci u gólu Alexe Tucha. Ten v závěru trefou do prázdné branky zpečetil šestou výhru týmu v řadě, po které se v čele NHL bodově vyrovnal Coloradu. Nosek si přihrávkou v Anaheimu vytvořil nové bodové maximum (8+10). Až na jeden gól z úvodního utkání sezony zaznamenal všechny body v posledních dvaceti zápasech.

Krejčí se poprvé prosadil ve čtrnácté minutě, kdy po pasu Connora Cliftona zakončoval u pravé tyčky do odkryté branky a zvýšil na 2:0. Washington otočil na 3:2, ale z vedení se dlouho neradoval. I díky asistenci Pastrňáka vyrovnal Brad Marchand a vítězný gól si připsal Krejčí. Český centr si počkal, až před ním projede bránící hráč, který se mu snažil skočit do střely, a překonal Vaněčka střelou z pravého kruhu k bližší tyči. Pod zbývající dvě branky se podepsal Pastrňák. V přečíslení tři na dva skóroval po jeho přihrávce Patrice Bergeron a při hře bez gólmana vypíchl ve vlastním pásmu puk, který dopravil Marchand do prázdné branky. V obraně Bostonu chyběl kvůli nemoci Jakub Zbořil. Výsledky NHL: Boston - Washington 6:3 (2:1, 3:2, 1:0) Branky: 13. a 38. Bergeron (na druhou Pastrňák), 14. a 37. Krejčí, 27. a 59. Marchand (na obě Pastrňák) - 20. a 24. Oshie, 25. Mantha. Střely na branku: 28:33. Vítek Vaněček odchytal za Washington 58 minut a 42 sekund, inkasoval pět gólů z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 81,5 procenta. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Krejčí, 3. Marchand (všichni Boston). New Jersey - NY Rangers 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Branky: 39. Malcev, 42. Studenič, 46. Hischier - 7. Kreider, 15. Kravcov, 26. Lafreniere (Chytil), 57. Zibanejad, 60. R. Strome. Střely na branku: 30:25. Diváci: 3500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad (NY Rangers), 2. Malcev, 3. Studenič (oba New Jersey). Buffalo - Pittsburgh 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) Branky: 23. a 49. S. Reinhart, 1. Ruotsalainen, 59. Asplund - 51. Zucker, 60. Blügers. Střely na branku: 29:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. S. Reinhart, 2. Tokarski, 3. Dahlin (všichni Buffalo). Anaheim - Vegas 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Branky: 7. Comtois, 35. Heinen - 4. Pacioretty, 15. Pietrangelo, 23. N. Roy, 39. Mark Stone, 59. Tuch (Nosek). Střely na branku: 35:29. Diváci: 1717 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty (Vegas), 2. Comtois (Anaheim), 3. Tuch (Vegas). Philadelphia - NY Islanders 0:1 v prodl. Branka: 63. Leddy. Střely na branku: 30:28. Diváci. 3603 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Sorokin (NY Islanders), 2. Elliott (Philadelphia), 3. Leddy (NY Islanders). Vancouver - Toronto 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0) Branky: 37. a 62. Horvat, 53. Höglander - 4. W. Nylander, 35. Matthews. Střely na branku: 24:39. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Vancouver), 2. W. Nylander (Toronto), 3. Horvat (Vancouver).