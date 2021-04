VIDEO: Zklamal jsem svět, kaje se Askren. Youtuber Jake Paul expresně sundal veterána UFC i Bellatoru

PRAHA Youtuber Jake Paul dostal další munici pro svoje už tak velké sebevědomí. Za necelé dvě minuty knockoutoval v hlavním zápase velké show z Mercedes-Benz Stadium v Atlantě bývalého šampiona Bellatoru a ONE FC Bena Askrena, který v sedmatřiceti letech v boxerském ringu debutoval.

Ve svém rohu měl Freddieho Roache, který měl zlepšit jeho slabý box. Stránku bojovníka, která pro Askrena coby grapplera byla vždy obrovskou slabinou. Ani to nepomohlo. Ani podpora od kamarádů Tyrona Woodleyho a Sean O’Malleyho.

O třináct let mladší Jake Paul, zhýčkaná hvězda sociálních sítích, kde s bratrem Loganem vydělává miliony dolarů především skrze Youtube, ale také poslední tři roky boxu věnuje většinu volného času a trénuje u těch nejlepších z nejlepších, mu nedal žádnou šanci.

Na konci druhé minuty prvního kola poslal Askrena, který zkoušel cestu k titulu také v UFC, poprvé k zemi. Rozhodčí Brian Stutts ho možná ještě mohl nechat pokračovat, nechtěl ale riskovat podobně brutální K.O., jako předvedl Paul proti bývalé basketbalové hvězdě Natu Robinsonovi.



Askrena raději odmával a spustil uragán obrovské radosti (a také slz štěstí) na straně vítěze. „Čtyři měsíce jsem byl každý den v tréninkovém táboře. Zasloužil jsem si to. Tohle je nejšílenější okamžik mého života. Řekl jsem vám, že to udělám v prvním kole. Jsem skutečný bojovník, nevím, kolikrát to budu muset ještě prokázat,“ sypal ze sebe šťastný mladík.

Soupeř ze sebe vysoukal pouze omluvu: „Nezklamal jsem jen komunitu MMA, ale celý svět. Chtěl jsem tomu zkurvysynovi, kterého lidi vážně nenávidí, nakopat zadek. Zajistit mu pořádné utrpení. Omlouvám se světě.“



K tomuto ale měl hodně daleko. Až moc bylo vidět, že box prostě v jeho téměř třicetiletém zápasnickém životě hrál minimální roli. Za 119 vteřin stihl trefit tři ze 14 úderů, jeho přemožitel zasáhl devětkrát z 35 pokusů o úder.

„Tohle byl jen prostý vtip,“ ušklíbl se například na sociálních sítích Jared Gordon, jeden z mnoha zástupců MMA, který večer sledoval. Akci UFC on ESPN 22 v Las Vegas navzdory.



Dlužno dodat, že celý večer pod hlavičkou streamingové společnosti Triller nazvaný „Triller Fight Club“ měl s boxem jako takového příliš málo společného. Promotéři Ryan Kavanaugh a Snoop Dogg celou akci pojali jako velkou show, zábavu.

Využili toho, že v zámoří už mohou lidé začít chodit do hal a sledovat kulturně-sportovní akce. Byť tentokrát to bylo primárně pro smetánku, v hledišti nechyběli Ice Cube, Justin Bieber, večerem pak vedle legendárního Michaela Buffera provázel komik Pete Davidson.

Prolínání obou světů – sportu a kultury – pak potvrdily také dvě piety, první pro legendárního boxera Marvina Haglera, druhá pro jednoho z nejlepších raperů posledních dvaceti let DMX, který v posledním měsíci zemřeli.

Jediným skutečně regulérním boxerským duelem byl ten mezi Regisem Prograisem (26-1, 21 KO) a Ivan Redkachem (23-6-1, 18 KO). A také ten skončil kontroverzně. Prvně jmenovaný, ex-mistr světa lehké velterové váhy udeřil soupeře hodně nízkým úderem (a možná i do boku/zad) a Redkach nebyl schopen v šestém kole dál pokračovat.

Nenásledovalo ale ani vítězství Prograise K.O., nebo naopak jeho diskvalifikace, ale dobodovávalo se. Hladce 3-0 po šesti kolech slavil bijec s přezdívkou „Rougarou“.

Boxer nad zástupcem MMA zvítězil i ve druhém souboji večera. Veterán křížové a těžké váhy Steve Cunningham (30-9-1, 13 KO) zdolal v šesti kolech na body legendárního krajana Franka Mira, který v ringu debutoval, během dvacetileté kariéry v kleci ale prošel jak UFC, tak Bellatorem.