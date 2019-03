Vražda za bílého dne. Chelsea otočila zápas i díky gólu z dvoumetrového ofsajdu

cardiff Pět minut před koncem neviděli takřka dvoumetrový ofsajd a dovolili fotbalistům Chelsea v Cardiffu vyrovnat, na startu nastaveného času pak londýnský klub výsledek otočil.

Soupeř Slavie ve čtvrtfinále Evropské ligy zvítězil na stadionu zachraňujícího se soka 2:1. Od 17.30 pokračuje 32. kolo anglické nejvyšší soutěže utkáním Liverpool - Tottenham.

Znovu se ukázalo, jak zřetelně chybí v Premier League, jinak nejatraktivnější fotbalové soutěži světa, video. Technologii si anglické kluby odhlasovaly až od příští sezony.

A Chelsea za to může být ráda.

Jen díky nepochopitelnému omylu rozhodčích totiž v Cardiffu otočila výsledek a definitivně se neodstřihla od prvních čtyř míst tabulky.

Ve Walesu se dlouhé minuty trápila, prohrávala a srovnala po rohovém kopu: Alonsovu hlavičku doklepl do sítě Azpilicueta, jenž byl přitom ve zcela jednoznačném ofsajdu. O výhře rozhodl vzápětí přesnou hlavičkou střídající Loftus-Cheek.



Liverpool se může v případě vítězství nad Tottenhamem vrátit na první místo před Manchester City, ten má však středeční domácí dohrávku s Cardiffem k dobru.

Look how far offside Cesar Azpilicueta was for Chelsea’s equaliser. #CARCHE



