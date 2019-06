Že ze nám vedení českého fotbalu bude mstít? Na to se nemůžeme ohlížet, říká šéf Jihlavy

JIHLAVA Fotbalová Jihlava pokračuje po kontroverzní baráži o první ligu ve veřejné kritice, klub v dalším prohlášení navrhl, aby se jeho duely s Karvinou opakovaly. „Jestli je to reálné, ponechám bez odpovědi. Ale určitě by to bylo spravedlivé,“ říká v rozhovoru Jan Staněk, ředitel druholigového týmu z Vysočiny.

Svou výzvu k resignaci předsedy Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Jozefa Chovance a místopředsedy Martina Wilczeka jste vydali před týdnem. Řada lidí to brala tak, že je to reakce v emocích po barážovém dvojzápase s Karvinou. Jak celou situaci vnímáte s několikadenním odstupem?

Samozřejmě to bylo relativně brzo po konci baráže, ale rozhodně to nebylo neuvážené.

Komise rozhodčích uznala, že sudí v obou zápasech baráže o první ligu Jihlavě výrazně poškodili. Že se sudí dopustili takových chyb, které zřejmě měly za následek, že Jihlava do první ligy nepostoupila. A na základě toho oba hlavní rozhodčí Martin Nenadál a Milan Matějček byli vyřazeni z listiny profesionálních soutěží. Jak vnímáte tento krok?

Jak jsme dnes uvedli, těžko lze objasnit tak rychle, jak to udělala komise, proč a z jakého důvodu se v baráži dělo to, co se v ni dělo. Vnímáme to jako snahu rychle najít oběť a věc zdánlivě razantně vyřešit.

Jihlavský kapitán Lukáš Vaculík kritizuje sudího Martina Nenadála.

Jozef Chovanec se nechal slyšet, že „s Jihlavou před baráží mluvil a klub vyjadřoval maximální spokojenost s výkony rozhodčích.“ A že o rezignaci ani neuvažoval. Vy jste však ve svém prohlášení mluvili o tom, že „Celá sezona je plná skandálních rozhodnutí bez ohledu na přítomnost VAR.“ Není to v rozporu?

Naopak jsem v telefonickém rozhovoru apeloval na pana předsedu, aby ze své pozice zajistil regulérnost baráže. Uvedl jsem, že zejména v jarní části sezony nás rozhodčí významně nepoškodili, což teda zcela neplatí o podzimu, a že doufáme, že v tomto duchu proběhne i baráž. Vyjádření o skandálních rozhodnutích bylo mířeno obecně na celou řadu dalších utkání ostatních klubů.

Podle komise rozhodčích je problém i v tom, že na barážová utkání nebyl delegován videorozhodčí. Vnímáte problém podobně?

Primárně mají rozhodčí rozhodovat spravedlivě a pokud rozhodují tendenčně jako v baráži, nelze to svalovat na absenci VAR. Možná by pomohl, možná ne.

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda tvrdil, že VAR na všechna čtyři utkání baráže nebylo možné zajistit technicky. „A to mimo jiné z důvodu nutného schválení druholigových stadionů od IFAB (Mezinárodní pravidlové komise) nebo dostatečně kvalitního TV přenosu.“ Přitom ještě loni se v Jihlavě hrála první liga a na VAR tak stadion musel být připraven?

Dle mých informací zástupci IFAB schvalovali stadiony v létě 2018, tedy až po našem sestupu. Nemám důvod vyjádření pana Svobody nevěřit.

Předseda Výkonného výboru FAČR Martin Malík výzvu FC Vysočina poměrně shodil: označil ji za hysterickou reakci, která mu v tuto chvíli přijde opravdu zbytečná a zcela nekonstruktivní. Jaký je váš názor?

Takové vyjádření mě překvapuje, neboť panu předsedovi musí být známo, jaké jsou rozdíly mezi oběma soutěžemi. Pokud pominu finanční příjmy, které jsou samozřejmě diametrálně jiné, tak je to i obrovská prestiž pro klub, město i pro celý region.

Malík dále vyzval Jihlavu: pokud máte jakékoliv konkrétní poznatky o tom, že zápasy s účastí vašeho klubu byly řízeny ze strany rozhodčích „s jasným zadáním“ (viz vyjádření Františka Vaculíka v médiích), předejte je ihned Policii České republiky. Zvažujete i tento krok? Jste ochotní nechat věc prošetřit policií?

To zatím nebudu komentovat.

Ve svém úterním vyjádření jste uvedli, že jste řídícímu orgánu soutěže dali podnět ke zvážení opakování obou, případně odvetného utkání baráže. Skutečně věříte, že je tato možnost reálná? Byl by to obrovský precedens.

Jestli je to reálné, ponechám bez odpovědi. Ale určitě by to bylo spravedlivé, ve světě bylo na popud FIFA i UEFA něco takového realizováno. Někdo by mohl namítat, že pak by se mohla opakovat půlka ligy. To je ale něco jiného. Rozdíl mezi baráží a ligovým utkáním je v tom, že baráž je finále, není prostor na nápravu. V lize máte třeba dalších pět kol.

Jak vnímáte neoficiální vyjádření ze strany některých prvoligových funkcionářů o tom, že pokud jste chtěli něco prosadit, nedělá se to přes noviny, ale tichou cestou?

Tohle je místně velmi populární názor. Nicméně jsou určité hranice, kde „diplomatická“ cesta prostě není dostatečná. Navíc nás to už unavuje.

Neobáváte se, že aktuální medializací celého případu z vaší strany ze sebe pro příští ročník děláte určitý terč?

Na to se nemůžeme ohlížet.