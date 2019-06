Jihlava vrací úder: Požadujeme opakování baráže, bylo by to spravedlivé

JIHLAVA Otevřenou výzvu fotbalové Jihlavy, která po baráži o první ligu žádala odstoupení Jozefa Chovance a Martina Wilczeka z vedení komise rozhodčích, označil předseda asociace Martin Malík za zbytečně hysterickou a nekonstruktivní. Klub z Vysočiny se prostřednictvím dalšího prohlášení brání.

A žádá dokonce, aby se jeho barážové duely s Karvinou opakovaly.



„Řídícímu orgánu soutěže jsme podali podnět, aby nařízení opakování obou utkání baráže, popřípadě pouze odvetného zápasu v Jihlavě, zvážil. Byl by to nepochybně krok, který by mohl získat důvěru veřejnosti v regulérnost soutěží a pomohl by ke spravedlnosti,“ píše klub v oficiálním prohlášení.

Prohlášení v plném znění

Jihlava poprvé ostře reagovala na dění v barážových zápasech o první ligu, do které po výsledcích 1:2 a 1:1 nepostoupila, na začátku minulého týdne.

Předsedu asociace vyzvala, ať začne jednat, nebo se vzdá své funkce.

Stěžovala si na tendenční výkony sudích Milana Matějčka a Martina Nenadála, které později komise skutečně exemplárně potrestala a vyřadila je z listiny pro nadcházející sezonu.

„Současně zástupci komise vyjádřili lítost nad průběhem baráže a nad tím, že FC Vysočina Jihlava zřejmě nepostoupil do první ligy kvůli chybám rozhodčích, osobní odpovědnost však zástupci komise odmítli,“ nelíbí se Jihlavě.



„Na první pohled je vyhození rozhodčích rozhodná reakce na skandální způsob, jakým barážová utkání vedli,“ podotýká klub.

„Ale z pohledu našeho klubu komise jen oba hlavní sudí na časově nespecifikovanou obětovala, asistentů se opatření nijak nedotklo. Postup komise v nás vyvolává jen další pochybnosti. Je patrné, že se snaží problém bagatelizovat a zamést pod stůl,“ dodává.



Kritizuje, že Roman Berbr, místopředseda výkonného výboru, svalil vinu na Ligovou fotbalovou asociaci, organizátora soutěže, která podle něj měla dohled videorozhodčího nad barážovými duely zajistit.

Kvůli schvalovacímu procesu IFAB to přitom ani nebylo možné.

„Rozhodčí by měli rozhodovat správně a nestranně, i pokud se video na utkání nenachází. Jestliže pan místopředseda Berbr hází odpovědnost na LFA, nemůžeme s tím souhlasit.

Odpovědnost za přípravu a kvalitu rozhodčích má jednoznačně FAČR, ohrazuje se vedení Vysočiny.

„Pokud ani po průběhu prvního utkání není schopna komise rozhodčích učinit opatření k zajištění regulérnosti utkání (například změna delegace nasazením některého z top českých sudích), pak to považujeme za profesní a osobní selhání vedení komise rozhodčích,“ vzkazuje jihlavský klub.



Výkonný výbor fotbalové asociace i v reakci na výkony v baráži vyzval komisi rozhodčích, aby připravila důkladnou analýzu chybovosti českých sudích v porovnání s evropskými soutěžemi.

Na jejím základě může učinit případné další kroky.