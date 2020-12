ŽIVĚ: Lille - Sparta. Pražané stále bojují o postup, potřebují vyhrát

Fotbalisté Sparty v Evropské lize hrají v Lille a bojují o zachování postupové naděje. Zatímco domácí si v případě vítězství zajistí kolo před koncem základních skupin místo ve vyřazovací části, Letenští k udržení šance potřebují pokud možno zvítězit. Utkání sledujte živě.

Sparta se do hry o účast v play off vrátila dvěma výhrami 4:1 nad Celticem a v tabulce skupiny H je se šesti body třetí. Na druhý AC Milán ztrácí výběr trenéra Václava Kotala jeden bod a na první Lille dva. Poslední Celtic je s jedním bodem bez šance na postup.

Letenští proto k udržení šancí potřebují v Lille nejlépe zvítězit, protože skupinu příští týden zakončí domácím zápasem s AC Milán, kterému v prvním vzájemném utkání podlehli 0:3. Pokud by Sparta s Lille ve čtvrtek prohrála a AC Milán zvítězil nad Celticem, byli by už Pražané bez šance na play off, kde se naposledy představili před třemi lety.

„Máme to ve svých rukách. Když dvakrát vyhrajeme, tak postoupíme. Lille a AC Milán jsou samozřejmě trochu dál než Celtic, ale připravíme se na ně a jsme schopní postoupit,“ řekl minulý týden po druhé výhře nad Celticem útočník Lukáš Juliš, který ve dvou zápasech proti skotskému celku dal pět branek.

Víc dal v soutěži už jen Yusuf Yazici z Lille, který v prvním zápase se Spartou na Letné přispěl k výhře druhého celku francouzské ligy 4:1 hattrickem. Celkem má turecký záložník na kontě šest zásahů. Pět branek stejně jako Juliš dal Mikael Ishak z Lechu Poznaň.

Spartu před dalším důležitým zápasem stále trápí řada zranění. Dlouhodobě jsou mimo hru útočník Adam Hložek se stoperem Lukášem Štetinou a do Francie kvůli zdravotním problémům neodcestovali ani Matěj Polidar, Libor Kozák, Michal Sáček a Dávid Hancko.

Spartě, která zatím ve skupině Evropské ligy vydělala 1,1 milionu eur a za případný postup by získala dalších 500 tisíc plus prémie za konečné umístění ve skupině, navíc nehraje do karet ani nabitý program po restartu české ligy po pauze zaviněné koronavirem.

Letenské totiž už tři dny po duelu s Lille čeká derby se Slavií, ve kterém půjde o první místo v tabulce. „Teď je toho fakt hodně, únava je cítit. Lille má širší kádr, nebo spíš zdravý. Je to nepříjemné,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi stoper Dominik Plechatý.