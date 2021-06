‚Život fotbalisty nemá žádnou cenu?‘ Bolivijský útočník zkritizoval pořádání Copy América, hrozí mu trest

Asunción Bolivijskému fotbalistovi Marcelu Martinsovi hrozí trest za to, že zkritizoval jihoamerickou konfederaci CONMEBOL kvůli pořádání Copy América navzdory pandemii koronaviru. Konfederace s ním podle agentury Reuters po jeho vyjádření na sociální síti zahájila disciplinární řízení.

„Díky za to, CONMEBOL. Je to všechno jenom vaše vina. Co budete dělat, jestli někdo umře? Záleží vám jenom na penězích. Život fotbalisty žádnou cenu nemá?“ uvedl Martins ve svém příspěvku na instagramu, který později smazal.



Podle médií je třiatřicetiletý útočník brazilského Cruzeira jedním z pěti bolivijských hráčů, kteří se nakazili koronavirem a zmeškali kvůli tomu úvodní zápas s Paraguayí (1:3).

Martins, jenž v minulosti hrál za Šachtar Doněck, Werder Brémy či Wigan, se přidal ke kritikům pořádání jihoamerického šampionátu, o který kvůli koronavirové situaci přišla Argentina. Turnaj na poslední chvíli převzala Brazílie, i když s epidemií také stále bojuje. Od začátku šampionátu testy odhalily covid-19 u 33 hráčů a dalších členů reprezentačních týmů.