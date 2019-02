Bitva o Prahu: Hokejová akce sezony, stadion praskal ve švech

PRAHA Napínavá hra do poslední vteřiny, obsazený stadion do posledního místa, boj o každý puk do posledního písknutí. Taková byla Bitva o Prahu! V univerzitním hokejovém utkání se proti sobě minulou středu postavili pražští rivalové, týmy Engineers Prague (domácí mužstvo složené z hráčů studujících fakulty ČVUT, VŠE a ČZU) a UK Praha. Podpořit je přišlo 800 fanoušků.

V rámci Evropské Univerzitní Hokejové Ligy (EUHL) svedly derby dva pražské týmy v zápase s názvem „Bitva o Prahu“, která je oblíbeným eventem nejen u studentů. Na utkání přijala pozvání například i rektorka Univerzity Karlovy Hana Machková a rektor ČVÚT Vojtěch Petráček. Mohlo by se zdát, že souboj budou sledovat z pohodlí VIP zóny v restauraci Kanada nad ledovou plochou, ovšem opak byl pravdou, fandili z bezprostřední blízkosti domácí střídačky.

Každý, kdo na stadion Hvězda v pražských Vokovicích zavítal, si jistě přišel na své. Hned u vstupu čekal na příchozí stánek s pivem a občerstvením, nedočkavci si ale museli chvilku postát ve frontě. Fanoušci si mohli také zakoupit suvenýry v barvách Engineers Prague nebo UK Praha, či se jít vyfotit do fotokoutku s nepřeberným množstvím doplňků.

Nadšenci do hazardu si zase mohli vsadit na výsledek u Fortuny. Během zápasu probíhala také soutěž o hodnotné ceny v podobě lístků na Pražský Majáles 2019 nebo na Studentský ples ČVUT či 30litrový sud piva.



Už před čestným buly, ve kterém se proti sobě postavili zmínění rektoři univerzit, stáli diváci i kolem hřiště za brankami, a celé ochozy byly doslova k prasknutí.

Napětí do poslední vteřiny

Zápas začal, jako tradičně v utkáních EUHL státní hymnou, kterou pro tento speciální zápas zazpívala živě zpěvačka Anna Machová. Týmy se v této sezoně střetli v rámci EUHL poprvé, a oba měly jasný cíl – ovládnout českou metropoli.

Fanoušci na hokejové bitvě.

V první třetině šli do vedení „Inženýři“, a celý fanouškovský kotel doslova vřel a jásal. Možná právě i to dodalo týmu kuráž, a hned deset vteřin po startu druhé třetiny zvýšili domácí na 2:0. To už muselo být hlediště slyšet nejen na stadionu. Hostující UK se podařilo v ubíhajících minutách stav stáhnout na 2:1. Ke konci poslední hrací doby skóre srovnali.



Ani prodloužení ale o vítězi Bitvy nerozhodlo, ačkoliv šancí bylo na obou stranách opravdu hodně. V nájezdech měli šťastnější hokejku hráči Univerzity Karlovy a z bitvy o Prahu si tedy do tabulky odnášejí o jeden bod více. Zajímavé je, že dle postavení v tabulce se tito rivalové mohou brzy střetnout znovu, již v boji na život a na smrt, v play off o vítězný pohár Sekeráš Trophy.