Boston šlape a Pastrňák je k nezastavení. Nejlepší střelec NHL má téměř gól na zápas

Boston Je nezastavitelný, prožívá možná nejlepší sezonu v kariéře. Hokejový útočník David Pastrňák dalším gólovým představením sestřelil Montreal, což je pro Boston jeden z největších rivalů. V tabulce kanonýrů NHL už vládne s náskokem pěti zásahů na kanadskou hvězdu Connora McDavida.

Boston slavil monstrózní vítězství 8:1 na ledě velkého soupeře. Fanoušci byli v extázi, ještě větší radost však mohou mít z nekončícího progresu svého miláčka Davida Pastrňáka.

Český forvard je v této sezoně opravdu neskutečný. V říjnu se blýskl čtyřmi góly proti Anaheimu, teď nasázel hattrick. Stačily mu na něj pouhé čtyři střely v rozmezí 15. a 30. minuty. „Vidíte, a já se přitom cítil před utkání dost špatně,“ svěřil se havířovský rodák po bitvě.

„První střídání byla z mojí strany dost mizerná, ale tak to někdy je. Často se mi stává pravý opak: cítím se dobře, ale při zápase mi to tam nepadá. To je hokej. Snažil jsem se předvádět jen svou hru, nic víc,“ dodal.

Američtí novináři, kteří se vyžívají ve statistikách, přišli s řadou zajímavostí. Pastrňákův druhý gól, který padl po osmi vteřinách druhé třetiny, byl čtvrtým nejrychlejším v bostonské historii.

Posledními, kteří dokázali v úvodních 24 zápasech vstřelit aspoň 23 gólů, byli Mario Lemieux, Brett Hull, Jaromír Jágr, Simon Gagne a Pavel Bure. Elitní to společnost.



A hattrick dal Montrealu za Boston naposledy současný prezident klubu Cam Neely v roce 1988. I to ukazuje na výjimečnost Pastrňákova počinu.

„Samozřejmě člověku dodá nějaké sebevědomí, když dáváte tolik gólů. Jenže po zápase je to pryč a musíte se soustředit na další utkání. Je skvělé, že boduje víc hráčů, nejen já. Ve finále je ale stejně nejdůležitější, jestli máte dva body za vítězství a je jedno, jestli to skončilo 1:0 nebo 8:1.“

I v tomto ohledu může být Pastrňák v klidu, protože Bostonu to šlape. Vede Východní konferenci, ač má odehráno o utkání méně než Washington. Vlastně kraluje celé NHL. I to budí optimismus nejen v klubu, ale především mezi fanoušky, kteří tuší, že by tým mohl aspirovat na Stanley Cup.

Bude extrémně interesantní sledovat, kde jsou Pastrňákovy limity. Třiadvacetiletý snajpr se v NHL dosud každým rokem zlepšoval. V první sezoně dal 10 gólů, pak 15, 34, 35 a naposledy 38. Teď má po necelé třetinězákladní části na kontě 23 zásahů.