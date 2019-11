POHLED: Milionové exekuce. Svaz hraje hokej na tenkém ledě

Praha Hokej se na tenkém ledě nehraje. Učí se to malé děti, to proto, že vám sice na něm může vyjít krásná klička, jenže hrozí, že se znenadání proboříte ke dnu. Hokejový svaz teď na tenkém ledě hraje. Před pár dny vyfasoval od soudního exekutora už čtvrtou pokutu, nyní ve výši 1,5 milionu, za to, že nerespektuje soudní rozhodnutí o odložení Juniorské ligy akademií, a celkem flastr vyšplhal na 2,2 milionu.

Boston šlape a Pastrňák je k nezastavení. Nejlepší střelec NHL má téměř gól na zápas Pyká za to, že loni v průběhu soutěže změnil pravidla a vyhodil z nejvyšší juniorské soutěže několik klubů a tři z nich - Havířov, Vsetín, Přerov - to hnaly až před soud. Ten v září předběžně nařídil, aby juniorskou ligu svaz okamžitě zastavil. Jenže byl tu začátek sezony, a tak hokejoví šéfové vykoumali, že se místo ligy bude hrát soutěž O Pohár DHL. Že má stejné účastníky i rozpis jako původní liga, je „podobnost čistě náhodná“. Městský soud tomu uvěřil, exekutor nikoliv, a tak je tu zapeklitá hra právníků i slovíčkaření. Je tu právní litera, je tu i selský rozum, který to vidí celkem jasně. Svaz, jinak vedený protřelým advokátem Králem, jde na hranu. Věří si, že je exekuce nezákonná, a dál se nehodlá s dotčenými kluby bavit. Na tenkém ledě se mu může povést klička, ale taky může finančně zahučet. Nejhorší je, že v celé kauze se teď zapomíná na to podstatné. Proč vznikla? Ze správné myšlenky, že juniorská liga je extrémně nabobtnalá a hraje ji „každý, kdo má ruce a nohy,“ jak řekl kouč Alois Hadamczik. A tam, kde není konkurence, se nikdo nezlepšuje. Výsledek? Škrtlo se pět týmů, takže je tu pořád 19 mančaftů, příliš moc. Hokejová mládež strádá, nevzkvétá. Kdo se chce zlepšit, prchá na sever Evropy či do zámoří. Jeden manažer z extraligového klubu, kde se snaží cepovat juniory tak, aby obstáli na mezinárodní scéně, protože sám z vlastní zkušenosti ví, že svět je jinde, cítí ze současného stavu beznaděj. A výstižně říká: „I kdybychom u juniorů měli Scottyho Bowmana (nejúspěšnějšího kouče v historii NHL), je to k ničemu, protože v zápasech se nic nenaučíme. Jsou slabé.“ A tak se prý v lednu, únoru čeká další revoluce v juniorské extralize, tentokrát zeštíhlení posvěcené šéftrenérem Pešánem. Než tedy soud rozhodne, zda dotčené kluby byly v právu a mělo se pokračovat ve stejném aranžmá, už tu zase bude poněkolikáté jiný systém. Kdo ví, na kolik se vyšplhá exekuce. Kdo ví, zda právníci uhájí hokejovou kasu. Pokud ne, bude to průšvih a měl by zvednout ruku ten, kdo rozhodl hrát na tenkém ledě.