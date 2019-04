Boston udolal Columbus v prodloužení, St. Louis porazilo Dallas

New York Hokejisté Bostonu odstartovali druhé kolo play off NHL i bez bodového příspěvku Davida Pastrňáka a Davida Krejčího výhrou 3:2 v prodloužení nad Columbusem. Také St. Louis vstoupilo do nové série vítězně, doma udolalo Dallas 3:2.

Boston začal náporem, úvodní třetinu vyhrál 14:4 na střely a ujal se vedení gólem Noela Acciariho v oslabení. „V první třetině jsme byli jasně lepší,“ řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy, jehož svěřenci před dvěma dny vyřadili v rozhodujícím sedmém utkání Toronto. Naopak Columbus postoupil přes Tampu Bay v nejkratší možné době. „Myslím si, že se to na začátku projevilo. Povzbudilo nás emotivní vítězství v minulém zápase, na rozdíl od nich jsme také byli v tempu,“ dodal kouč.

Columbus proto považoval průběžný výsledek za přijatelný. „Největším plusem první třetiny bylo, že jsme prohrávali jen 0:1. Nechytili jsme tempo hry, nevyrovnali jsme se jim v rychlosti,“ uznal trenér Columbusu John Tortorella. „Zápas play off se nedá nasimulovat a obzvláště ne druhé kolo proti tak dobrému týmu. Byli jsme zpočátku zpomalení, příště musíme být lepší,“ doplnil útočník Brandon Dubinsky.

Stav 1:0 vydržel až do 48. minuty, v níž Columbus během třinácti sekund tečemi Dubinského a Pierra-Luca Duboise otočil skóre. Vyrovnávací gól na sebe vzal Charlie Coyle, který na modré čáře ztratil puk. Chybu pak sedmadvacetiletý centr bohatě odčinil, v 56. minutě vyrovnal a v čase 65:15 vstřelil vítězný gól.

„Ulevilo se mi, že jsme vyhráli. Upřímně řečeno, je jedno, kdo rozhodl. Všechno je to o týmu a jsem hlavně rád, že jsme i přes tu mou chybu vyhráli. A je jedno jak. Samozřejmě jsem ale rád, že jsem to byl já, tím je pro mě vítězství speciálnější,“ prohlásil Coyle, který v prodloužení zakončil kombinaci střelou do prázdné branky.

Zápas nedohrál Krejčí, který po střetu s Rileym Nashem odstoupil ve třetí třetině. Podle slov trenéra Cassidyho nešlo o nic vážného; český útočník by podle něj byl schopen vrátit se do hry, pokud by zápas neskončil.

St. Louis otevřel skóre v šesté minutě trefou Robbyho Fabbriho. Dallas vyrovnal v polovině utkání brankou Jasona Spezzy, ale na přelomu druhé a třetí třetiny inkasoval dvakrát z hole Vladimira Tarasenka.

Ruský útočník vstřelil v play off už sedmkrát alespoň dvě branky. Poprvé překonal Bena Bishopa v přesilové hře střelou z levého kruhu mezi betony, podruhé nadchl individuální akcí. Tarasenko zavezl puk po pravé straně do pásma, natlačil se před obránce Mira Heiskanena a trefil levý horní roh branky.

„Má talent od boha. Je silovým hráčem, který umí bruslit. Když se pustí do takové akce, je těžké ho zastavit,“ rozplýval se nad Tarasenkovým gólem trenér St. Louis Craig Berube. „Je úžasné, jak dokáže něco vytvořit z ničeho. V takových situacích se puk většinou nahazuje do rohu, ale on si dovolil pustit se do souboje a dal neuvěřitelný gól. Tohle dokáže jen pár hráčů,“ řekl útočník St. Louis Ryan O’Reilly.

Dallas měl ve třetí třetině navrch, na branku Jordana Binningtona vyslal 17 střel a zápas ještě zdramatizoval v 58. minutě v přesilové hře Jamie Benn. St. Louis ale ve zbytku utkání těsné vedení uhájil.