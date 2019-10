Bylo by to náročné. Jsem rád, že to trenéři v bráně takhle protočili, říká Mrázek a radí Čechovi

Carolina Už deset let chytá v zámoří, lepší rozjezd sezony si ale Petr Mrázek stěží vybaví. I díky českému gólmanovi víří Carolina Hurricanes u špičky NHL. „Tým je vyspělejší. Přišli dva noví útočníci, zlepšili se nám přesilovky,“ libuje si 27letý Mrázek.

On sám je v Carolině druhou sezonu. V té první přesvědčoval, že si stále zaslouží místo mezi hokejovou šlechtou. Hurricanes v jarním play off pomohl mezi nejlepší kvarteto celé NHL a sobě následně k vylepšené dvouleté smlouvě za 6,25 milionu dolarů.

Nyní Mrázek odstartoval ročník jako jednička, která se téměř rovnoměrně podělila o úvodních devět zápasů s novým kolegou Jamesem Reimerem.

A Hurricanes šlapali.

„Teď ale musíme zase zabrat! Poslední tři ze čtyř zápasů jsme prohráli,“ velí Mrázek. Během pětidenní pauzy, kterou ukončí Carolina v noci na pátek v Columbusu, serveru iDNES.cz písemně odpověděl, jak sám vidí nový ročník NHL.

Na co přišla řeč?

O střídání s Jamesem Reimerem: „Na začátku sezony bylo hodně zápasů back to back (dva duely ve dvou dnech). Jsem rád, že to trenéři takhle protočili. Bylo by to náročné. S Jamesem spolu dobře vycházíme, přirovnal bych to ke vztahu s Curtisem McElhinneyem.“

O počtu odchytaných zápasů: „Rád bych zvládl co nejvíc. Kdyby jich bylo 50 až 55, byl bych velice rád. Věřím, že když budu zdravý, můžu toho docílit.“O startu sezony: „Asi nejlepší, co jsem s týmem zažil, nálada je dobrá. S posledním zápasem jsem nebyl spokojený (Mrázek za 25 minut inkasoval v Anaheimu čtyři góly a střídal). Je to ale sport a každý zápas je jiný, takže jsem to už dávno hodil za hlavu. Celkově se cítím výborně a doufám, že budu pokračovat v dobrých výkonech.“



O zápasech, kdy na něj neletí moc střel: „Někdy je to složité. Určitě je to těžší, než když na vás jde 30 nebo 40 střel. Ale už jsem se přizpůsobil a snažím se na to nemyslet a víc se soustředím na hru.“

O životě v Carolině: „V Raleigh se nám moc líbí. Ve volnu si rád zahraju golf a strašně rád spím. Skoro každý den si dávám odpolední spánek.“

O kamarádovi Petru Čechovi, který mu fušuje do řemesla: „Je to super, že po skvělé kariéře má dalšího koníčka, který ho baví. Jsme v kontaktu a občas probíráme nějaké věci, které se týkají brankářské techniky.“