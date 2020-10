Byly to nervy, ale těším, až Montrealu ukážu, co umím, říká česká jednička draftu Myšák

Litvínov Svírala ho nervozita, vyčerpávalo čekání, nakonec si oddychl během 2. kola draftu NHL. Po hokejovém talentu Janu Myšákovi z Litvínova sáhl slavný Montreal. „Pořád se ještě trošku klepu. Pocity je hrozně těžké popsat, je to úplně super,“ nadchlo osmnáctiletého útočníka, číslo 48 letošního draftu a nejvýše postaveného Čecha ve výběru.

Experti ho pasovali už do 1. kola, nakonec šel na řadu až ve středečním druhém. „Byl jsem trošku víc nervózní už v úterý, že si mě nikdo v 1. kole nevzal. A ve druhém se to taky trošku táhlo,“ líčil pro klubový web extraligové Vervy, která ho vychovala.

„Čekání bylo možná víc vyčerpávající než ta nervozita. Ale jsem rád, že je to zrovna Montreal, klub s obrovskou historií. Nemůžu se dočkat, až tam pojedu a ukážu, co umím.“



Canadiens zvedli nad hlavu Stanleyův pohár čtyřiadvacetkrát, v tom jim nikdo v nejslavnější soutěži světa nemůže konkurovat.

„Montreal má neuvěřitelnou fanouškovskou základnu. Už jsem s nimi dělal i rozhovory, kde mě na to upozorňovali. Těším se na první krůčky v té organizaci. Musím makat, rád bych se dostal do týmu. Vím, že mě čeká hrozně práce. Ale nic není nemožné. S radostí se do toho pustím hned zítra,“ nepoleví.

První kolo draftu sledoval s nejbližšími. „Měli jsme menší draft party s rodinou, přijel trenér Kuba Čutta, agent Michal Sivek, byl tady trenér Kotrla, rodiče, bohužel brácha tu nebyl. Prostě jsem se obklopil lidmi, kteří mi nejvíc pomohli, věří mi a podporují mě i v nejhorších chvílích.“

Michal Sivek @michalsivek Velká gratulace Honzovi Myšákovi k draftu NHL. Byly to nervy, ale je to doma! @CanadiensMTL https://t.co/RqCrg4y3GV oblíbit odpovědět

Myšák, který před nástupem pandemie koronaviru stihl v zámoří 22 zápasů a 25 bodů (15+10) za Hamilton Bulldogs v OHL, chystá jen umírněné veselí. Což koresponduje s jeho cílevědomostí a pracovitostí.



„S rodinkou a kamarády to oslavíme, ale ne nějak extra. Zítra je další den, musím jít do práce, makat a být zase blíž mému snu. A v neděli hrajeme s Litvínovem proti Spartě,“ uvědomuje si, že draftováním nic nekončí.

„Je to zatím taková menší odměna za práci, kterou jsem dělal strašně dlouho. První krůček k mému snu, což je NHL. Jsem z toho hrozně nadšený!“