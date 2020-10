Černošský mladík Byfield přepsal na draftu NHL historii, protivníci se mu chtějí na ledě vyhnout

New York Evander Kane byl v roce 2009 vybrán Atlantou ze čtvrtého místa. O čtyři roky později Nashville ze stejné pozice ukázal na Setha Jonese. Letos se ale historie hokejové NHL přepisovala. Los Angeles Kings udělali z Quintona Byfielda nejen dvojku dražby hokejových talentů, ale i nejvýše draftovaného hráče tmavé pleti v historii zámořské soutěže.

„Znamená to pro mě opravdu hodně. Vážím si toho, že se mohu tímto způsobem zapsat do historie. Je to jen důkaz toho, že každý se může ve sportovním světě prosadit a být úspěšný,“ neskrýval radost kanadský mladík krátce po draftu.

Byfieldův výběr potěšil i bývalého legendárního brankáře Granta Fuhra. „Když je hráč tmavé pleti draftován takhle vysoko, je to dobře nejen pro něj, ale i pro celý hokej. Náš sport se tak může rozvíjet v oblastech země, kde třeba dosud nebyl tak populární,“ prohlásil člen hokejové Síně slávy.

S gratulací k velkému úspěchu okamžitě přispěchal také Kane, který v posledních měsících často upozorňoval na rasovou problematiku ve společnosti: „Měl naši velkou podporu. To, čeho dosáhl, je pro hráče tmavé pleti velká věc. Obzvlášť kvůli tomu, co se momentálně ve světě děje. Určitě si během dětství prožil své, ale dokázal to přebít hokejovými dovednostmi.“

Útočník San Jose Sharks zároveň s úsměvem dodal, že na setkání s Byfieldem během utkání se nijak zvlášť netěší. Osmnáctiletý centr totiž na ledě působí jako tank. Měří 194 centimetrů a váží 97 kilogramů. „A nezapomínejme, že je stále velice mladý. Postupem času bude ještě silnější,“ má jasno Kane, jehož obávám se asi nelze divit.

Byfield se stane teprve sedmým hráčem tmavé pleti v dresu Los Angeles. V příštích letech by měl patřit k hlavním oporám Kings, kteří začínají postupnou přestavbu kádru. Hvězdy jako Drew Doughty, Anže Kopitar či Jonathan Quick stárnou, mladý Kanaďan má být jejich nástupcem.

„Hokeji dává sto procent, což určitě podporujeme. Jsme strašně rádi, že ho můžeme přivítat v naší organizaci. Těšíme se na jeho vývoj a doufáme, že pomůže náš tým nakopnout k lepším výsledkům,“ prohlásil generální manažer Los Angeles a bývalý skvělý obránce Rob Blake.

Kings si Byfielda vybrali z druhého místa i přes nepovedené vystoupení na mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci. Urostlý centr nezachytil začátek turnaje, od trenéra dostával stále menší porci času na ledě a do finále proti Rusku vůbec nezasáhl. Zároveň je třeba dodat, že byl nejmladším hráčem kanadského výběru, a oproti spoluhráčům postrádal zkušenosti.

Dvojka letošního draftu NHL Quinton Byfield.

Fakt, že ještě neokusil atmosféru a náročnost dospělého hokeje, může jeho přesun do NHL pozdržet. Mezi mládežníky ale naprosto dominoval. Před dvěma lety byl vyhlášen nejlepším nováčkem napříč kanadskými juniorskými soutěžemi, v minulé sezoně posbíral 82 bodů za 45 utkání.



Byfield má před sebou každopádně zářnou budoucnost. Když je totiž někdo hokejovými experty srovnáván s Jevgenijem Malkinem, má asi opravdu co nabídnout.