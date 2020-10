Zvláštní rozhodnutí. Hvězda volného trhu míří do města neúspěchu. Proč Hall zvolil Buffalo?

Buffalo Na trhu s nezadanými hráči v NHL představoval Taylor Hall asi nejžádanějšího frajera. O jeho hokejové služby se ucházela většina klubů. Manažeři tradičních i momentálně silných týmů vynikajícímu útočníkovi všemožně nadbíhali. Vábili ho na dlouhodobé smlouvy, na mnoho desítek milionů dolarů, na šanci sáhnout si na Stanley Cup. A on? Bourák Hall podepsal roční kontrakt s Buffalem za osm milionů.

Cože? Se Sabres, kteří nikdy nezískali Stanley Cup a devět let se ani nepodívali do play off?

Nedávný ligový MVP se dobrovolně nastěhuje do nepříliš přitažlivého pohraničního Zapadákova proslulého sychravým počasím a sportovními krachy?

Hbité a zručné křídlo po víkendovém rozmýšlení kývlo nováčkovi mezi generálními manažery Kevynu Adamsovi, jenž není ve funkci ani čtyři měsíce?

A na jedinou sezonu, když v necelých devětadvaceti mohl získat jistotu skoro do konce kariéry?

Jakkoliv se to zdá nepochopitelné, odpověď zní: Ano. Ano! Vážně!

O. K. Ale proč?! Pomátl se?

Ne. Kanaďan se slovenskými a australskými předky jen přemýšlel trochu jinak, než se čekalo.

Hall dříve nastupoval mimo jiné i v dresu New Jersey Devils.

Do Buffala jej přilákali především dva pánové. Trenér Ralph Krueger, který oplývá výrazným osobním kouzlem, a centr Jack Eichel, jenž vyniká ve vytváření střeleckých šancí pro své parťáky.



Krueger kdysi vedl Halla v Edmontonu. Jedničce draftu 2010 sedí lidský přístup Němce narozeného ve Winnipegu, jenž dřív koučoval švýcarskou reprezentaci nebo šéfoval Southamptonu v anglické fotbalové Premier League. V minulých dnech si několikrát telefonovali.

„Ralphův vztah s Taylorem hrál v našem případě velkou roli,“ přiznal reportérům GM Adams.



Zatímco v závěru působení v New Jersey a poté na krátké štaci v Arizoně se dvojnásobný mistr světa (2015, 2016) necítil úplně pohodlně, pod Kruegerem by se znovu mohl rozletět. Vždyť utekly pouze dva roky od chvíle, kdy si v dresu průměrných Devils vysloužil Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Posbíral 93 bodů (39+54).

A rozhodně neměl k ruce tak šikovného borce, jakým je Eichel. „Skvělá posila,“ psal ve zprávě pro ESPN.com třiadvacetiletý kapitán Sabres, jenž v bídném mužstvu nutně potřebuje zdatného kumpána.

Taylor Hall dokáže na ledě i přitvrdit.

Nelze předpokládat, že se Hallovi ve vlezlé zimě nedaleko Niagárských vodopádů bude žít příjemněji než na Floridě či v Kalifornii.



Těžko čekat, že se Buffalo hned promění ve město šampionů. Ještě nějakou dobu zůstanou pro jeho sportovní dějiny typické trpké finálové prohry Sabres ve Stanley Cupu i fotbalových Bills v Super Bowlu.

Je možné, že klub Halla někdy na jaře 2021 před uzávěrkou přestupů vymění dál. Nedá se vyloučit, že se posléze opět stane volným hráčem.

Adams, Krueger i Eichel ale doufají, že se věci vyvinou příznivěji:

Hall po Eichelově boku okřeje a nasází aspoň čtyřicet gólů. Pomůže mančaftu do play off.

Najde v Buffalu nový domov. Oslaví v něm vysněný triumf ve Stanley Cupu. A zůstane členem Sabres až do nástupu do penze.

Nikdo zúčastněným nezaručí, že příběh skončí šťastně. Že Buffalo přestane být v NHL mizernou adresou. Zkroušení fanoušci však aspoň cítí naději. A kanón Hall se může předvést.