V NHL se otevřel hráčský trh, stěhují se gólmani Lundqvist a Holtby

Na místo tradičního termínu 1. července se letos trh s volnými hráči NHL kvůli koronavirové pandemii otevřel až tento pátek. Hned první minuty přinesly hráčské podpisy a kluby se dohodly i na výměnách. Jako první Čech si s novým klubem plácl obránce Radko Gudas mířící na Floridu.

Ještě před oficiálním otevřením trhu s volnými hráči byla zveřejněna výměna mezi Winnipegem a Vegas. Americký útočník Paul Stastny se po dvou letech vrací k Jets. Ti získali čtyřiatřicetiletého syna slovenské hokejové legendy Petera Šťastného z Vegas výměnou za švédského obránce Carla Dahlströma a výběr ve čtvrtém kole draftu v roce 2022.

O pár minut později se Chicago pochlubilo prodloužením smlouvy s českým kanonýrem Dominikem Kubalíkem. Ten si z pozice chráněného volného hráče vyjednal 7,4 milionů dolarů za dvě sezony.

TOP volní hráči Mezi nejznámější volné hráče na letošním trhu se řadí obránci Alex Pietrangelo (St. Louis) a Torey Krug (Boston) či útočníci Taylor Hall (Arizona) a Mike Hoffman (Florida).



Mezi nechráněnými volnými hráči NHL figuruje i šestice Čechů, útočníci Michael Frolík (naposledy Buffalo), Vladimír Sobotka (Buffalo), Tomáš Nosek (Vegas), Dominik Simon (Pittsburgh) a dále i obránci Radko Gudas (Washington) a čerstvý vítěz Stanley Cupu s Tampou Jan Rutta.

Jako první z nich se dohodl na novém angažmá řízný bek Gudas, který Washington vymění za Floridu. Za příští tři sezony si v součtu přijde na 7,5 milionu dolarů.

V kádru posledních vítězů Stanley Cupu budou dále pokračovat obránce Luke Schenn, podepsal roční smlouvu na 800 tisíc dolarů, a silový útočník Pat Maroon. Vítěz stříbrného poháru z ročníku 2019 se St. Louis a 2020 s Lightning si za následující dva roky přijde na 1,8 milionu dolarů. Naopak celek Tampa Bay opouští centr Tyler Johnson, kterého klub dal k dispozici konkurenci zařazením na waiver listinu.



Brankářské rošády

Potvrdily se spekulace zveřejněné během nedávného draftu, zkušený gólman Henrik Lundqvist se po vyplacení z kontraktu od Rangers stěhuje do Washingtonu. S týmem Capitals uzavřel smlouvu na jeden rok za 1,5 milionu dolarů. V New Yorku místo po švédském veteránovi zaplnili Keithem Kinkaidem.



Také Washington se rozloučil s dlouholetou brankářskou jedničkou. Braden Holtby bude nově plnit danou roli ve Vancouveru, ten do něj za následující dvě sezony zainvestuje 8,6 milionu dolarů. Na postu jedničky u Canucks vystřídá Jacoba Markströma, který by měl údajně zamířit do Calgary k Davidu Rittichovi.

V rámci výměny se zkušený Devan Dubnyk stěhoval z Minnesoty do San Jose. Tým Wild, který pod vedením generálního manažera Billa Guerina prochází přestavbou, vsadil nově na Cama Talbota. Za tři roky si vydělá skvělých 11 milionů dolarů.

Podobně jako Dubnyk se v rámci výměny v NHL přesunul také Matt Murray. Vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem bude nově hájit barvy Ottawy, se kterou v pátek podepsal lukrativní smlouvu na 25 milionů dolarů za 4 roky. S dosavadním klubem se nakonec opět dohodl veterán Anton Chudobin. Zkušený Rus, jenž při zranění kolegy Bena Bishopa v roli dočasné jedničky letos dotáhl Stars až do finále Stanley Cupu, si za následující tři roky vydělá 10,5 milionu dolarů.