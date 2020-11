Časté testy až za 200 tisíc? Tři kontroly týdně nás zruinují, zlobí se hokejoví manažeři

Praha Extraligový hokej je - zdá se - zpátky. Ale kolik bude kluby vymodlený restart stát? A dokáže se popasovat s nástrahami testování? Nebudou pro tuzemské týmy nařízené PCR testy likvidační? To jsou nejpalčivější otázky pro manažery českých profesionálních klubů. Shodují se, že zavedení nejpřísnějšího scénáře se třemi kontrolami hokejistů za týden by znamenalo velký zásek do rozpočtů.

Úterek se na české sportovní scéně po uvolnění opatření pro profesionály jeví jako den spasení. Ale kdepak. Žádné nohy na stole, žádné zapalování oslavných doutníků. Kluby pečlivě zjišťují četnost a podmínky PCR testů. A předně jejich ekonomickou náročnost.

Předseda českého hokeje Tomáš Král má před sebou nelehký úkol: vyjednat co nejvýhodnější podmínky, za jakých budou české hokejové týmy testovat. Jednou, nebo dvakrát týdně? Nejtvrdší scénář hovoří o testech před každým duelem. Tedy až třikrát za sedm dní.

Časté testy až za 200 tisíc

„I kdyby se testovalo jen jednou týdně, kluby možná zajásají, ale určitě nikdo neřekne, že to chce platit ze svého. Příjmy nemáme, naopak jsou tu nákladové položky. Přičíst k nim ještě dalších dvě stě tisíc měsíčně, ocitli bychom se v neúnosné situaci,“ říká bez obalu generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček.

„Současná situace českým klubům už dost ublížila a samozřejmě si nepřejeme, aby takový stav pokračoval. Ruku v ruce s tím však musíme hlídat ekonomické dopady. Jenom si hrát hokej, zabalit to a pak říct, že na to nemáme, by bylo nezodpovědné,“ přidává se Ctibor Jech, manažer Bílých Tygrů Liberec.



„Většina klubů nebude schopna platit za každé testování 50 tisíc korun. Rozhlížíme se, kde na ně najít peníze a kde můžeme ušetřit,“ dodal Kmoníček.

Testování v hokejových soutěžích se na rozdíl od fotbalu liší ve frekvenci. A to by pro extraligové kluby bylo podle manažera Bílých Tygrů Liberec zdrcující a obtížné.

„Stojím si za tím, že nejsme schopni dělat testy před každým zápasem. Vždyť budeme mít tak nahuštěný program, že budeme do konce sezony každý druhý nebo třetí den hrát. Hledá se forma, jak je provádět a nás budou náklady velmi zajímat,“ přidává se Jech.

„V klubu máme covid za sebou a tým je promořený z devadesáti pěti procent. Podle mého názoru by stačil jeden test týdně. Zajišťoval by všechno potřebné - důležité informace o stavu zdraví hráčů. Do 20. listopadu by to mělo stačit a pak uvidíme dál,“ doplnil.

„Myslím, že jedno otestování za týden spíš stačit nebude, ale to zatím spekulujeme,“ nesouhlasí Kmoníček.

Testy na cestách?

Finance jsou na prvním místě. Hned potom budou chtít extraligové kluby vědět, jak budou testování řešit za pochodu během cest za zápasy.

„Pokud bychom museli hráče nechat zkontrolovat před každým utkáním, nejsme schopní to logicky zajistit,“ říká rázně Aleš Kmoníček. „Vždyť jsou kluby jako Třinec, které jsou na tripu dva až tři dny. Jak to budeme dělat a kdo to zaplatí?“ ptá se.

Ke všemu se přidává otázka, jaký druh personálu bude muset mít platné testy na covid-19. „Jen u týmu to dělá třicet lidí. Chceme jasně vědět, jestli budou muset mít testy personál od časoměřičů až po kluky a dívky odklízející sníh během komerčních pauz. Ti přece také přijdou do styku s hráči,“ dodává.

„Souhlasím s panem Kmoníčkem. Všechny tyto věci nás tíží a ještě na ně nemáme odpovědi. Na stadionu může být dejte tomu až 150 lidí od vedení klubu až po personál. Potřebujeme jasná pravidla. Jak například ochránit hráče tak, aby nebyli v přímém kontaktu s žurnalisty. Nebo máme otestovat i rozhodčí?“ přikyvuje Jech.

Představenstvo Asociace profesionálních klubů se sešlo virtuálně už během úterý, pokračovat bude telekonferencí ve středu. Svazový šéf Tomáš Král také dál jedná s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou o podmínkách testování. Podrobná pravidla k restartu soutěží a frekvenci testů by mohly být známé už úterý večer.

„Potřebujeme znát konkrétní výstupy jednání nejdéle během středy. Pokud chceme začít v neděli, už ve čtvrtek bychom museli provést první testy,“ uvědomuje si Kmoníček.

Jak se zdá, PCR testy budou pro kluby exkluzivní i drahou vstupenkou na nejlepší tuzemský hokej.