Čech, nebo Rus? Jsem sibiřský Valach, říká kanonýr Jaškin. V Dynamu dostává čočku i od táty a bráchy

Moskva Český kanonýr Dmitrij Jaškin v Kontinentální hokejové lize září. V základní části se stal nejlepším střelcem prestižní soutěže a je nepostradatelnou oporou Dynama Moskva, se kterým aktuálně bojuje v semifinále play off Západní konference proti bohatému petrohradskému SKA.

„Už nejsou tak nad ostatními jako v minulosti. Zavedly se platové stropy, nějací hráči jim odešli. Budeme bojovat a věřím, že můžeme postoupit,“ říká v rozhovoru pro LN rodák z Omsku, který ale s hokejem začínal v Česku. To také reprezentuje na vrcholných akcích. „Samozřejmě že když proti sobě hrají Češi a Rusové, dojde v týmu na nějaké sázky,“ dodává hráč, jenž zítra oslaví osmadvacáté narozeniny.

Lidovky.cz: Za dvě sezony v KHL jste nasázel 69 branek, přitom v NHL se z vás snažili udělat defenzivního specialistu? Nevšimli si vašeho střeleckého umění?

Nešlo ani o to, že by ze mě chtěli udělat přímo defenzivního hráče. V zámoří se často vše odvíjí od smlouvy a tím i vašeho postavení v týmu. V době, kdy jsem přišel do St. Louis Blues, nebyl v elitních útocích prostor. Ve druhé sezoně za St. Louis jsem dal už třináct gólů, polovinu z nich v přesilovce. Hrál jsem druhou, třetí lajnu, moje pozice byla trochu jiná. Že se to ale nakonec vyvinulo tak, jak říkáte, možná i mojí hře pomohlo. Stal jsem se komplexnějším hráčem, nemám problém s hrou na obou stranách hřiště.

Lidovky.cz: Nelitujete ale přece jen, že jste ještě v zámoří nezůstal?

Když jsem končil, nikdo o mě moc zájem neměl, rok nato také, ty nabídky nebyly bůhvíco. V Dynamu naopak dostávám ohromný prostor a všechno, co potřebuji, takže litovat ničeho nemusím.

Lidovky.cz: Bylo těžké v Rusku zapadnout do hry a týmu, nebo vám v tomhle ohledu ruské kořeny pomohly?

Určitě pomohly. I když jsem cizinec, za cizince mě neberou. Myslím si ale, že tady není těžké zapadnout do týmu, oproti NHL je tu na všechno víc času.

Lidovky.cz: A co kabina, v níž jste jediným Čechem v týmu?

Jako Čecha mě právě neberou. Jedině když hraje Česko proti Rusku, tak možná... Ale jinak ne.

Lidovky.cz Jak to tedy vypadá, když proti sobě hraje český a ruský nároďák? To vás kluci popichují?

Ale ne. Vždycky se ale s někým vsadím. Ne s celou kabinou, ale s někým ze spoluhráčů.

Lidovky.cz: O co se vsázíte?

Většinou o oběd nebo večeři.

Lidovky.cz: A jak vás berou fanoušci?

To se musíte zeptat jich. Těžko říct. Já ale o sobě vždycky říkám, že jsem sibiřský Valach.

Lidovky.cz: Jak funguje chemie v Dynamu? Vedle vás a Slováka Čajkovského jsou v něm z cizinců už jen dva Švédi a jeden Fin...

No, on Čajka už je vlastně poloviční Rus. V Rusku je už skoro pět let, umí dobře i řeč, takže ho kabina coby cizince také už moc nebere.

Dmitrij Jaškin Datum narození: 23. března 1993

23. března 1993 Místo narození: Omsk, Rusko

Omsk, Rusko Národnost: česká (má i ruský pas)

česká (má i ruský pas) Výška/hmotnost: 190 cm / 102 kg

190 cm / 102 kg Pozice: křídlo

křídlo Kariéra: Odchovanec Vsetína a Slavie hrál jednu sezonu za áčko Pražanů, načež zamířil do kanadské juniorky. V závěru sezony 2012/13 poprvé naskočil na dva zápasy do NHL za St. Louis, kde hrál do roku 2018. Spolu s další sezonou ve Washingtonu si za 303 zápasů v NHL připsal 27 branek a celkem 69 bodů. Poté zamířil do KHL, kde v základní části odehrál za dvě sezony v Dynamu Moskva 117 zápasů, vstřelil 69 gólů a nasbíral 123 bodů.

Odchovanec Vsetína a Slavie hrál jednu sezonu za áčko Pražanů, načež zamířil do kanadské juniorky. V závěru sezony 2012/13 poprvé naskočil na dva zápasy do NHL za St. Louis, kde hrál do roku 2018. Spolu s další sezonou ve Washingtonu si za 303 zápasů v NHL připsal 27 branek a celkem 69 bodů. Poté zamířil do KHL, kde v základní části odehrál za dvě sezony v Dynamu Moskva 117 zápasů, vstřelil 69 gólů a nasbíral 123 bodů. Reprezentace: Hrál za Česko na MS 2018 a 2019.

Hrál za Česko na MS 2018 a 2019. Zajímavosti: Do Česka se rodina přestěhovala, když mu bylo osm měsíců, v sedmnácti se stal ještě s ruským pasem jedničkou draftu KHL, záhy dostal české občanství. Jeho starší bratr je historicky nejmladším hráčem české extraligy – když po boku otce Alexeje nastoupil za Vsetín, bylo mu 13 let, 3 měsíce a 10 dní. Dmitrij, Michail i Alexej žijí v Moskvě, matka se sestrou Annou, bývalou atletkou, naopak v Praze.

Lidovky.cz: Aktuální dvouletá smlouva s Dynamem vám končí za rok, určitě byste ale mohl odejít už letos. Co NHL, nemyslíte si na ni přece jen? Nebo vám všechno v Dynamu vyhovuje a chcete v Moskvě zůstat co nejdéle?

Teď hrajeme v play off a to je pro hokejistu nejlepší čas v roce, podobné myšlenky momentálně neřeším. Na jednu stranu jsem tady nadmíru spokojený, ale kdo by nechtěl do NHL.

Lidovky.cz: Čerepovec jste vyřadili jednoznačně 4:1 na zápasy, teď bojujete se silným Petrohradem (zatím je stav série 1:1), který dlouhé roky soutěži finančně dominoval. Platí to stále, nebo se jeho pozice změnila?

Všechny týmy mají od této sezony platový strop (900 milionů rublů, byly snahy ho zavést už dříve, ale právě bohatší kluby je obcházely). Je jasné, že mají víc peněz, ale strop pro ně platí taky. Myslím si, že všechny tyhle bohatší celky jako CSKA Moskva či Petrohrad už na tom nejsou tak, jak byly. Nebo alespoň v této sezoně. A výsledky mluví za vše. Zatímco loni jsme s CSKA čtyřikrát prohráli, letos jsme je naopak pokaždé porazili, totéž platí pro Petrohrad. Je fakt, že jim odešlo hodně kvalitních kluků, že už prostě nad ostatními tolik neční.

Lidovky.cz: Když mluvíte o CSKA, jaká jsou moskevská derby jak s posledními šampiony ligy, tak i se Spartakem?

Je to super. Asi třaskavější jsou zápasy se Spartakem.

Lidovky.cz: Proč právě s ním?

Je to dáno historií. To mluví za všechno. (Rivalita mezi moskevským Dynamem a Spartakem se zrodila hned v první sezoně sovětské hokejové ligy 1946/1947, kterou vyhrálo Dynamo.)

Lidovky.cz: Takže ji vnímáte i vy sám?

Samozřejmě, je to super. A teď po návratu fanoušků na tribuny má derby hned ještě větší náboj.

Lidovky.cz: Loni sezona nekončila tradičně světovým šampionátem, těšíte se o to více na ten letošní? A věříte, že se uskuteční?

Uvidíme, jak to všechno dopadne. Kdyby ještě mohli být v hledišti fanoušci, bylo by to úplně skvělé. Ale to není jisté. Rozhodně nikdo nechce trávit měsíc a půl někde na hotelu a hrát před prázdným hledištěm. Bude hodně záležet na Lotyšsku, co dovolí a co tam vymyslí.

Lidovky.cz: Vnímáte, že se mění i vaše role v národním týmu? Kvůli koronavirové situaci se klidně může stát, že se bude hrát bez hráčů z NHL.

To se ještě neví. Co jsem četl, hodně kluků přislíbilo účast. Nevidím důvod, proč by nemohli přijet. V NHL taky skončí brzo, stejně jako my. Kdo se nedostane do play off, skončí začátkem května. Můžou proto v pohodě přijet, i když je pravda, že pak může následovat karanténa. Ale to nevidím jako velký problém.

Lidovky.cz: Jak tedy vnímáte svou pozici v nároďáku?

Opravdu hodně záleží na tom, kdo nakonec dorazí. Myslím, že moje role je stejná a nic se nemění.

Lidovky.cz: Jak jste prožil první rok koronavirové pandemie? Jak jste se s tím popral jako sportovec?

Loni nám to bylo líto. Museli jsme předčasně ukončit sezonu v půlce play off. A potom to nebylo nic moc. Pronajali jsme si dům za Moskvou a veškerý čas během jarního lockdownu jsme trávili tam. Pak v létě tvrdá omezení skončila a začali jsme trénovat. Hned na začátku přípravy jsem ale dostal covid a odležel jsem si to doma. Pak začala sezona.

Lidovky.cz: Jak vypadal váš průběh nemoci?

Neměl jsem vyloženě složitý průběh onemocnění. Ale organismus byl oslabený. Síla se mi vrátila až po pár týdnech. Jsem proto rád, že jsem to dostal před sezonou. Kdyby se to stalo třeba v půlce sezony, nebylo by to ideální. Ale u nás v Dynamu se snad nikdo nenakazil během sezony. Možná jen pár lidí.

Lidovky.cz: Takže koronavirová pravidla v KHL fungují? Jak vypadají?

Na testy chodíme pravidelně, ale také záleží na tom, kde hrajeme. V Moskvě děláme tři čtyři testy týdně. Třeba když jsme byli v Helsinkách, nejdřív nám udělali test a museli jsme čekat, až všichni budou mít negativní výsledek. Až pak jsme mohli vyrazit na trénink.

Lidovky.cz: Co jste během nuceného volna na jaře a v létě dělal?

Byl jsem doma. Furt jsem něco dělal venku, trénoval jsem. V garáži jsem si udělal posilovnu. Co jsem mohl, to jsem dělal.

Lidovky.cz: Mimochodem, radí vám ještě v hokeji otec Alexej, který patřil k vůdcům slavné dynastie vsetínských mistrů na přelomu tisíciletí?

Jasně. Jsme pořád spolu, válčíme za Dynamo vlastně ve třech. Pro klub totiž pracuje jak otec, tak starší bratr Michail (také hrál hokej), takže od nich dostávám pořád čočku. (směje se) Ne, hodně záleží na tom, jak odehrajeme konkrétní zápas. Ale otec mi pořád radí.

Lidovky.cz: V Moskvě máte samozřejmě také svoji manželku Naďu. Bavili jste se už i o rodině? Blíží se případné pokračování rodinného klanu?

Určitě ano, ale nic konkrétního. Až to bude, tak to bude.