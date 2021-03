VIDEO: Hertlův gól na výhru San Jose nestačil, Faksa si připsal asistenci u vítězství Dallasu

New York Hokejový útočník Tomáš Hertl si v sobotním programu NHL připsal osmý gól v sezoně, San Jose ale prohrálo doma se St. Louis 2:5 a neuspělo tak počtvrté v řadě. Radek Faksa si připsal jednu asistenci u vítězství Dallasu v Detroitu 3:0.

Úvod duelu mezi San Jose a St. Louis nabral rychlý spád. Sharks se dostali zásluhou Dylana Gambrella do vedení, ale již v sedmé minutě otočil Jordan Kyrou na 2:1 pro hostující Blues. Hertl v 29. minutě využil rychlý protiútok a srovnal na 2:2. Odchovanec pražské Slavie v rychlosti převzal nahrávku Tima Meiera a samostatný únik zakončil střelou na vyrážečku Villeho Hussoa. Blues o výhře rozhodli třemi góly ve třetí části a porazili Sharks podruhé během čtyřiadvaceti hodin.

Utkání dominovala druhá útočná formace St. Louis; Jordan Kyrou (2+1), Ryan O’Reilly (1+3) a David Perron (1+3) dohromady získali 11 kanadských bodů a dovedli Blues k vítězství.

„Myslím, že jsme včera byli trochu frustrovaní naším výkonem. Já sám jsem v poslední době nevytvářel tolik šancí, kolik bych si představoval, ale dnes se nám to povedlo zlomit. Změnili jsme myšlení, byli jsme hladoví a drali se do příležitostí,“ hledal příčiny vysokého bodového příspěvku své formace centr O’Reilly.

Dallas napravil čtvrteční prohru s Detroitem a na ledě nejhoršího týmu Centrální divize vyhrál 3:0. Vítěznou branku vstřelil na konci druhé třetiny Tanner Kero. Americký útočník se v NHL prosadil poprvé od roku 2017. „Snažil jsem se na to nemyslet, ale jsem rád, že jsem to čekání ukončil. Snažím se v každém zápase předvést co nejlepší výkon a soustředím se na každou šanci, protože nikdy nevím, kdy přijde další,“ řekl osmadvacetiletý Kero.

Faksa v 49. minutě asistoval slovenskému obránci Andreji Sekerovi u druhé branky, skóre uzavřel Ty Dellandrea. Anton Chudobin kryl všech 21 střel a má třetí čisté konto v ročníku. „Nesoustředil jsem se na nulu, snažil jsem se dovést tým k výhře a to se mi povedlo,“ řekl ruský brankář.

Také v duelu Tampy Bay s Chicagem byl strůjcem vítězství ruský gólman. Andrej Vasilevskij nestačil pouze na jednu střelu Chicaga a připsal si 11. výhru v řadě a dvacátou v sezoně. Na 20 výher mu stačilo 24 zápasů, čímž vyrovnal počin Andrewa Hammonda ze sezony 2014/15. Lepší start zaznamenal pouze Tiny Thompson, který v ročníku 1929/30 vyhrál 20 z úvodních 23 duelů.

„Víme, že máme nejlepšího brankáře na světě, ale dneska jsme ho nechali vyniknout až moc. Je jasné, že občas takové zápasy přijdou, ale musíme se snažit, aby jich bylo co nejméně,“ varoval před chybami v defenzivě kapitán Lightning Steven Stamkos.

Jediným úspěšným střelcem Blackhawks byl Alex DeBrincat, který ve 45. minutě využil Kubalíkovu přihrávku zpoza brány a vstřelil 16. gól v sezoně. Kubalík si 25. bodem (10+15) upevnil pozici třetího nejproduktivnějšího Čecha v NHL, lídrem zůstává se 27 body Ondřej Palát (11+16).

Rittich dostal poprvé pod novým trenérem Darrylem Sutterem příležitost v brance Calgary. Rodák z Jihlavy, jenž nastoupil po sedmi duelech strávených na lavičce náhradníků, si připsal 31 zásahů. Prohře 0:2 v Torontu ale nezabránil.

„V defenzivě jsme odehráli povedený zápas. Chyb jsme se nevyvarovali, ale ty k hokeji patří. Rád bych řekl, že jsem dnes odchytal lepší zápas než Jack Campbell, ale on byl dneska naprosto bezchybný,“ hodnotil český gólman, který je spojovaný s přesunem do Washingtonu.

Campbell v dresu Toronta nastoupil počtvrté v sezoně a má druhé čisté konto. „Jsem frustrovaný svým zdravotním stavem, ale když naskočím do branky, cítím se většinou výborně,“ řekl devětadvacetiletý gólman, který se od začátku sezony potýká se zraněním nohy.

Carolina přišla o výhru nad Columbusem 29 sekund před koncem, kdy na 2:2 vyrovnal obránce Seth Jones. Obrat Blue Jackets dokonal v nájezdech dánský útočník Oliver Bjorkstrand. Hurricanes neuspěli v rozstřelu poprvé od prosince 2018 a svůj podíl na tom měl také Martin Nečas, který zaváhal ve druhé sérii.

Connor McDavid si v utkání Edmontonu s Winnipegem připsal gól a dvě asistence a jako první hráč v sezoně se dostal na šedesátibodovou hranici. Oilers porazili Jets 4:2 a od prvního místa v Severní divizi je dělí pouze horší rozdíl oproti Torontu.