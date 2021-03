VIDEO: Brankář Vladař při premiéře v NHL zářil, gólem pomohl k výhře i Pastrňák

New York Daniel Vladař chytal v NHL poprvé od začátku, kryl 34 střel a dovedl Boston k výhře 2:1 v Pittsburghu. Český gólman byl vyhlášen největší hvězdou zápasu. Premiéru mu zpříjemnili David Pastrňák gólem a Jakub Zbořil asistencí u vítězné trefy.

Filip Hronek přidal ke dvěma asistencím i první trefu sezony, čímž pomohl Detroitu k vítězství 4:2 nad Carolinou. Jeho spoluhráč Filip Zadina si připsal jednu přihrávku, na druhé straně připravil jeden gól Martin Nečas. V úterním programu ještě zaznamenal asistenci Jakub Vrána a Ondřej Palát.

Vladař už zasáhl do NHL v posledním play off, když střídal Jaroslava Haláka v utkání s Tampou Bay ve 32. minutě za stavu 1:4 a pustil tři góly z 12 střel. Třiadvacetiletý brankář tentokrát zářil a nejlepší zákrok vytáhl v polovině úvodní třetiny, v níž obral Coltona Scevioura o vyrovnávací gól na 1:1. Útočník Pittsburghu už zakončoval z levého kruhu do prázdné branky, ale český gólman se proti střele natáhl hokejku, kterou puk trefil.

Úvodní gól zápasu dal Pastrňák, který se dostal za obranu domácích a při bekhendové kličce zasunul kotouč mezi betony brankáře Caseyho DeSmithe. Vladaře překonal jen z dorážky Brandon Tanev, který ještě v první třetině vyrovnal.

Zápas rozhodl ve 48. minutě Trent Frederic, který se po přihrávce Zbořila trefil zpoza mezikruží. U vítězného gólu dobře clonil před brankou Pastrňák. Pittsburgh tak neprodloužil sérii šesti výher a navíc se mu zranil Jevgenij Malkin.

Hronek asistoval v první třetině u obou gólů, kterými Adam Erne otočil v přesilových hrách na 2:1. K vyrovnání přispěl velkým dílem Zadina, po jehož jeho průniku a zakončení střílel Erne zblízka do odkryté branky. Na začátku druhé třetiny upravil Sebastian Aho skóre na 2:2 střelou bez přípravy po krásné přihrávce Nečase napříč celým pásmem.

Robby Fabbri strhl ve 33. minutě opět vedení na stranu Detroitu a výhru zpečetil Hronek při závěrečné power play. Český obránce se zmocnil ve vlastním pásmu puku v rohu kluziště a přes celé hřiště ho poslal do prázdné branky. Carolina prohrála poprvé po osmi zápasech.