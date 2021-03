Góly Faksy a Noska k výhrám nevedly, Zacha a Palát si připsali po jedné asistenci

Výsledky NHL: Pittsburgh - New Jersey 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1) Branky: 4. Crosby - 25. Vatanen, 63. Bratt (Zacha). Střely na branku: 36:35. Diváci: 2800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bratt (New Jersey), 2. Jarry (Pittsburgh), 3. Blackwood (New Jersey). Tampa Bay - Florida 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) Branky: 4. Gourde, 32. Killorn, 46. M. Joseph, 51. T. Johnson, 60. B. Point (Palát) - 4. Verhaeghe, 39. Forsling, 47. Hörnqvist. Střely na branku: 24:32. Diváci: 3800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. McElhinney, 2. Killorn, 3. Gourde (všichni Tampa Bay). Los Angeles - Vegas 3:1 (0:0, 2:0, 0:1) Branky: 26. S. Walker, 27. D. Brown, 58. Carter - 57. Nosek. Střely na branku: 31:42. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Petersen, 2. Doughty, 3. Kopitar (všichni Los Angeles). Dallas - Nashville 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0) Branky: 10. Gardner, 11. Faksa, 34. Dellandrea - 11. Johansen, 38. F. Forsberg, 55. Tolvanen, rozhodující sam. nájezd Järnkrok. Střely na branku: 30:22. Diváci: 4011 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Tolvanen (Nashville), 2. Dellandrea (Dallas), 3. F. Forsberg (Nashville).