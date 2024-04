Na MS v hokeji vyrazte vlakem, parkování nebude jednoduché, vzkazují organizátoři

„Očekáváme abnormální zatížení silniční i drážní dopravy. Budou problémy s kapacitami pro parkování pro všechny fanoušky,“ předeslal začátkem dubna policejní prezident Martin Vondrášek.

Šéf pražského organizačního výboru Petr Bříza k tomu doplnil, že pořadatelé budou apelovat na fanoušky v Praze i Ostravě, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu, nejezdili k arénám auty a dorazili s dostatečným předstihem, aby stihli včas projít bezpečnostními kontrolami.

Například parkoviště kolem Ostravar Arény, na dobu mistrovství přejmenované na Ostrava Arénu, se v době konání mistrovství promění na fanzónu. Parkování v okolí haly chtějí organizátoři řešit pomocí záchytných ploch. „Jedna bude v nedaleké Ruské ulici, další v Dolní oblasti Vítkovic. Snažíme se udělat dopravu pro fanoušky i týmy jednoduchou,“ zmínila šéfka ostravského organizačního štábu Irena Šašková.

Větší provoz bude nejen kolem haly, ale například i na mošnovském letišti. „Třeba aerolinky LOT připravily navíc lety z Rigy pro lotyšské fanoušky. Jinak největší zájem o ostravské zápasy čekáme od slovenských fanoušků. Poté, co se roztrhly do prodeje vstupenek balíčky na jednotlivá utkání, prodávaly se hodně právě lotyšské a polské zápasy. Daleko to sem nemají ani fanoušci z Německa nebo Švédska,“ doplnila Šašková.

Do O2 areny vlakem, zvláštní spoje z Košic

Oficiálním přepravcem šampionátu jsou České dráhy, které zajistí přepravu hokejových týmů, rozhodčích, organizátorů i fanoušků mezi Prahou a Ostravou.

„Od 10. května vypravíme sedm párů mimořádných spojů SC Pendolino. Navíc jsme letos spolupráci prohloubili a jako oficiální dopravce zajistíme transfery hokejistů mezi hotely, stadiony a vlakovými nádražími v Praze a v Ostravě prostřednictvím naší dceřiné společnosti ČD Bus,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Vlakem ale lze dojet až k pražské O2 areně, která je vzdálena zhruba 15 minut chůze od libeňského nádraží. Tam zastavuje většina vlaků z východní části republiky i regionální spoje linek S1 a S7 z pražského hlavního a Masarykova nádraží.

Podle tiskové zprávy Českých drah se dá pohodlně cestovat z různých míst republiky i na ostravské zápasy. Železniční stanice Ostrava-Vítkovice leží zhruba 20 minut chůze od arény a jezdí na ní pravidelné spoje S9 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín.

Český dopravce rovněž ve spolupráci se slovenskou společností ZSSK nabídne speciální přímé spoje na trase Košice – Žilina – Ostrava-Vítkovice a zpět.

Finálové boje mistrovství připadají na neděli 26. května.

Zápasy během posledního domácího mistrovství v roce 2015 navštívilo v Praze a Ostravě 741 690 příznivců.