Vadlejch vyhrál Diamantovou ligu v Dauhá, Čopru porazil o dva centimetry

Vadlejch vedl od první série, kdy se na 13 centimetrů přiblížil hranici 86 metrů. Ve třetím pokusu si vylepšil sezonní maximum na 88,38 a upevnil si pozici v čele soutěže. Do finálové série pro nejlepší trojici vstupoval jako první a hod k 80 metrům úmyslně přešlápl. Vzápětí na jeho výkon zaútočil Čopra, ale těsně za českým oštěpařem zaostal. Dvojnásobný mistr světa Anderson Peters z Grenady se zlepšil na 86,62 metru a zůstal třetí.

Po dvou druhých místech z uplynulých dvou let Vadlejch tentokrát v Dauhá slavil vítězství. „Katar jako vždy perfektní závod. Krásné počasí, teplo. Myslím si, že bylo všechno připravené na to hodit daleko. Jako vždy jsme předvedli s Níradžem Čoprou fantastický souboj a rozhodly dneska dva centimetry pro mě. Jsem za to rád. Je to trošičku revanš za loňský rok, kdy (tady) on vyhrál o čtyři centimetry,“ uvedl v nahrávce pro média Vadlejch. Jeho dalším závodem bude 28. května Zlatá tretra v Ostravě.

Dálkař Juška skočil nejdál ve druhé sérii, kdy se s podporou větru do zad tři metry za sekundu přiblížil na šest centimetrů osmimetrové hranici. Vyhrál bronzový medailista z letošního halového mistrovství světa Jamajčan Carey McLeod, jenž skočil 852 centimetrů s pomocí více než pětimetrového větru do zad.

S nepovolenou podporou větru se skákala drtivá většina pokusů. Až na finálovou trojici se vítr trochu uklidnil a olympijský vítěz Miltiadis Tentoglu se zlepšil na 836 centimetrů. To byl nejlepší regulérní pokus a pro řeckého favorita znamenal druhou příčku. Třetí skončil Švýcar Simon Ehammer (830).

Pozici úřadující mistryně světa potvrdila v běhu na 800 metrů Keňanka Mary Moraaová. Po odstoupení vodičky udávala ve druhém okruhu tempo a ve finiši odrazila útok všech soupeřek. Zvítězila časem 1:57,91 minuty.

Dvoustovku suverénně vyhrál Američan Kenneth Bednarek. Vylepšil si osobní rekord na 19,67 sekundy, dostal se do čela letošních světových tabulek a připravil krajana Noaha Lylese o šest let starý rekord mítinku.

Rychlou čtvrtkou překážek se hned v úvodu olympijské sezony blýskl Brazilec Alison Dos Santos. Předloňský mistr světa vyhrál za 46,86 sekundy. Přiblížil se tím na 57 setin osobnímu rekordu, který ho řadí na třetí místo historických tabulek.