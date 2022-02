Ruský kamarád válčí na Ukrajině, nikdy se tolik nebál jako teď, říká česká hokejistka z Nižního Novgorodu

Lidovky.cz: Jaká je v Rusku nyní s ohledem na válku atmosféra?

Taková smíšená. Každé ráno si pouštím televizi a koukám se na zprávy – ruské i české. Ve městech probíhají protesty proti válce. Bohužel sama nevím, co si o tom myslet, protože Rusko je tak velké, že někdo je na straně Putina a jiný zase na straně Ukrajiny. Řekla bych, že je to rozdělené tak padesát na padesát. Těch informací je strašně moc, že nevíte, čemu věřit. Každou hodinu se něco mění. V obchodech se už zdražují potraviny a elektronika. Už nejdou i některé internetové stránky. A co bude dál, to nevíme.