S Američany snad prohrajeme. Případný úspěch jen zbrzdí hledání dna

Zodpovědní lidé si začnou plácat po zádech a vysílat do éteru zprávu o tom, že Česko stále patří mezi nejlepší na světě. Nevěřte jim. Případný úspěch jen zbrzdí hledání dna, od kterého by se dalo odrazit.

Na finského trenéra Kariho Jalonena se během turnaje občas snášela nevybíravá kritika kvůli hernímu projevu a experti čekali jak hladoví psi, jestli se zadaří, nebo ne, aby případně mohli rozjet své hnojomety. Osobně si myslím, že právě jeho odstup od národní mentality může medaili přinést. Díky němu Česko hraje to, na co v současnosti má.

Jediné, co se dá kouči vyčíst, je fakt, že se mu nepovedlo plně využít produktivních schopností Tomáše Hertla s Jakubem Vránou, kteří zůstali daleko za svými limity. Ale se soudy bych počkal až do závěrečné sirény s Američany, kdyby jeden z nich totiž o medaili rozhodl, historie by se na jejich předchozí účinkování neptala.

Vrátím se k dnešnímu debaklu. Ten ukázal, kde se český hokej nachází. Ačkoliv kanadský výběr je složený z hráčů takzvané druhé kategorie a do all-star země by se možná ani jeden z nich nevešel, na ledě dominoval. Bruslení, důraz - dvě naše největší bolístky stačily na to, aby to skončilo ostudou. Na jednu lajnu se prostě nedá vyhrát. Víc jsme nemohli nabídnout a hlavně vedení svazu by si mělo uvědomit skutečnost, že i průměrný Kanaďan by patřil v českém výběru k těm nejlepším.

Už výhra s Němci byla šťastná. Vím, že na kdyby se nehraje, ale soupeř měl často v zakončení až komickou smůlu. Už dávno neplatí, že jsme o třídu výše než Německo. Těm chyběli ti nejlepší, což se o Česku nedá tvrdit. Podle mě Jalonen měl až na výjimky k ruce ti nejlepší, přesto jsme na ledě s ostatními velmocemi nestačili.

Pokud ve Finsku uděláme medaili, tak se na tohle zapomene. A já tuším, že zítra nastoupí poloviční Američané. Ti se zajímali pouze o zlato a těžko říct, jak k nedělnímu zápasu o bronz přistoupí. A já si proto přeju, abychom s nim prohráli, jinak se nic nezmění. A závěrem bych vás poprosil, hlavně nehledejte chyby v trenérovi nebo hráčích, v těch to není.