Česko - Rakousko 9:0. Kanonáda juniorů s čistým štítem, Kulich nasázel hattrick

Potvrzená role favorita a dominantní výkon. Čeští junioři na šampionátu hokejistů do 20 let zvládli i druhé utkání, Rakousko deklasovali jasně 9:0. Do statistik se zapsalo hned čtrnáct hráčů národního týmu, soupeři navíc dovolili jen osm střel.