O tomhle jsem snil! Šťastný Zacha po zlatu: Přidali jsme se ke skvělému týmu

První mistrovství, první zlato. To není špatná bilance, co říkáte?

Připojili jsme se k výjimečnému týmu, který už ve skupině fungoval výborně. Kluci nás hned vzali mezi sebe. Jsem rád, že jsem konečně mohl reprezentovat.

Co vám po konci zápasu běželo hlavou?

Když vidíte českou vlajku, jak stoupá ke stropu haly, a s klukama si můžete v posledním zápase sezony zazpívat národní hymnu, je to úžasné. Už minule jsem při ní měl husí kůži, teď jsem ještě víc nadšený. Strašně si toho vážím.

Kde se finále lámalo?

Od začátku jsme hráli dobře, měli jsme slušný pohyb, trávili jsme dost času v jejich obranném pásmu. A pak přišel Pastův moment. Strašně důležitý gól, který nás uklidnil.

Váš parťák z Bostonu si první trefu na turnaji pošetřil na správný moment.

Je to skvělý střelec a skvělý lídr. V závěru společně s ostatními blokoval střely, hrál obětavě, chtěl týmu pomoct jakkoliv. I když neměl tolik bodů, odehrál vynikající turnaj a navíc dal ten nejdůležitější gól.

Leonardo Genoni kryje kotouč před dojíždějíčím Pavlem Zachou.

Kde vidíte největší sílu týmu?

Všechny čtyři lajny neuvěřitelně šlapaly. Každý plnil své úkoly, dodržovali jsme systém, nikdo nedělal nic navíc. A každý zápas nás podržel gólman. Musíme před Dostym smeknout, chytal neskutečně.

Snil jste o takovém momentu?

O zlatu z mistrovství světa a možnosti reprezentovat Česko sní každý hokejista u nás. Mám velké štěstí, že jsem poprvé přijel a hned se to povedlo. Navíc jsem si mohl užít zápasy v opravdu výjimečné atmosféře, budu na to dlouho vzpomínat.

Fanoušci byli i ve finále opravdu hlasití, že?

Při zápase je tolik nevnímám, soustředím se na hru, ale pak už jsem si všechno naplno užíval a sledoval tribuny. Vidět všechny, jak skáčou a zpívají, to je prostě paráda!

Jste rád, že vás v národním týmu mohli vidět i rodiče?

Strašně moc! Určitě jsou pyšní. Přáli celému týmu, táta už mi během turnaje psal, že hrajeme výborně a že nám všem strašně fandí. Jsem rád, že si všechno krásně sedlo.

Jak se těšíte na oslavy?

Teď mám ještě trochu zamotanou hlavu, pořád moc nevím, co se vlastně děje. Ale bude to super! Na ledě jsme odvedli maximum, zasloužíme si to. Těším se, až půjdeme do kabiny a všechno to začne. Oslavy si pořádně užijeme!

Zlato z domácího šampionátu asi přebije neúspěch v play off NHL, že?

První dva dny jsem nad tím ještě trochu přemýšlel, ale jak jsme začali hrát, úplně jsem to vypustil z hlavy. Zpětně musím říct, že přijet hned po vyřazení během rozběhnutého turnaje byl dobrý krok.