Čeští hokejisté chápou zrušení letošního šampionátu: Nedá se nic dělat, lidé jsou v horší situaci

Praha Zrušení hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku je logickým krokem s ohledem na situaci, která ve světě při pandemii koronaviru panuje. Sport je momentálně druhořadý, prioritu má zdraví. Na tom se ve svých reakcích shodli hokejoví reprezentanti, které oslovila ČTK.

„S tím, co se děje po celém světě, je to krok, co dává smysl. Fotbalové Euro se přesunulo na příští rok, všechno je zastavené a týká se to nejen světa sportu. Asi nelze jinak, než s tím souhlasit při té organizaci a všem okolo, co taková akce obnáší. Dneska totiž nevíš, co bude zítra, natož za dva tři měsíce,“ řekl kapitán čtvrtého týmu z loňského šampionátu v Bratislavě Jakub Voráček.



Ačkoliv ho vývoj hokejové sezony mrzí, bere vše s pochopením. „Přijdeš o možnost hrát o medaili na mistrovství světa, dost pravděpodobně i o šanci usilovat o Stanley Cup... Ale to je život, tak to prostě je. Já na to koukám s tím vědomím, že ostatní lidé jsou v mnohem horší situaci. My teď jen nehrajeme hokej, ale když lidi nemůžou do práce a nevychází třeba úplně dobře s penězi, je to pro ně určitě složitější,“ uvedl třicetiletý útočník Philadelphie v NHL.

„Vnímám to jako logický a očekávaný krok. Myslím, že to je rozumné. Než aby to bylo třeba bez diváků. Podle mého by to bez diváků nemělo smysl, bylo by to divné, nemělo by to váhu. Neumím si představit, že bychom vyhráli a bylo tam ticho. Je lepší to teď zrušit a soustředit se na to, ať se dáme všichni nějak dohromady. To je teď priorita nade všechno ostatní,“ uvedl brankář Šimon Hrubec.

Osmadvacetiletý gólman loni na Slovensku okusil MS poprvé v kariéře a po výborné sezoně v dresu Kunlunu v Kontinentální lize měl dobré vyhlídky, že se do nominace dostane znovu.

„Je to škoda, cítil jsem se opravdu moc dobře. A když jsem přijel (v prosinci) zpátky na Channel One Cup v Moskvě, chytalo se mi výborně a uvolněně. Už jsem slyšel i trochu nějaké náznaky, že šance, že bych třeba zase jel, je určitě větší než loni. Ale hokej není všechno. A když budu mít opět dobrou další sezonu, třeba si to vynahradím,“ dodal Hrubec.

Jednatřicetiletý útočník Sparty Michal Řepík přišel o možnost prodloužit šňůru účastí a zahrát si na MS pátým rokem za sebou. „Je to samozřejmě velké zklamání, že se nebude konat světový šampionát. Ať už pro hráče, tak hlavně i pro fanoušky a organizátory, kteří už měli asi vše připravené. Prodávali lístky a přijdou o mistrovství světa nejspíš na několik let,“ konstatoval Řepík.

„Ale na druhou stranu ten virus dělá velké problémy celému světu a momentálně hlavně Evropě, takže si myslím, že ani nebylo žádné jiné řešení možné, než že se šampionát zruší. Určitě je to tak dobře. Zdraví je přednější než jakýkoliv sport,“ prohlásil Řepík.