Chceme stabilního a důvěryhodného marketingového partnera, tvrdí Sparta před jednáním hokejových klubů

PRAHA Dnes po poledni čeká zástupce čtrnácti extraligových klubů další měsíční zasedání výkonného výboru APK LH (Asociace profesionálních klubů), který soutěž řídí. Kromě jiného se bude řešit bez nadsázky miliardový obchod. Postoupení marketingových práv klubů od sezony 2023/24 na dalších pět, potažmo deset let. Ve hře jsou dvě nabídky, jedna od stávajícího partnera BPA, druhá od společnosti Relmost, za kterou stojí většinový vlastník hokejových Pardubic Petr Dědek.

„Už jen tato skutečnost se nám nelíbí. Ale hlavní je, že pro nás není nabídka jen o finančním plnění, které je ze strany Relmostu vyšší než od BPA. Chceme stabilního a důvěryhodného partnera se spolehlivou garancí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Petr Vosmík, člen představenstva HC Sparta Praha.

Ten byl za vlivný pražský klub (generální ředitelka Barbora Snopková Haberová se nemohla zúčastnit kvůli nemoci) na posledním, březnovém jednání APK, kde se obě nabídky projednávaly.



Lidovky.cz: Jak se Spartě jeví obě nabídky vzorových smluv o podstoupení marketingových práv pro kluby a APK LH od společností BPA (marketingovým partnerem extraligy je 26. rokem) a Relmost (dosud pořádal především golfové turnaje, majitelem je Petr Dědek, který vlastní také extraligové Pardubice)?

Detail tvoří úspěch celku, takže jejich smlouva samozřejmě působí kompaktněji, jsou z ní cítit zkušenosti s marketingovým zastoupením extraligy. Relmost se nyní poslední měsíce snaží proniknout do hokeje, bez toho, aniž by měla zkušenosti z tohoto prostředí.

Lidovky.cz: Hraje to pro Spartu roli?

Samozřejmě, jedna věc jsou peníze, druhou je stabilita a jistota, kterou u takto dlouhodobé smlouvy chcete. Hlavně co se týče plnění.

Lidovky.cz: Za BPA stojí ohledně plnění Tipsport, kdo je v tomto ohledu za Relmostem?

My to vidíme tak, že BPA má jednoznačně dokumentem, které předložilo na posledním jednání APK, zajištěno veškeré plnění ze strany Tipsportu. Což je z našeho pohledu stabilní a dlouhodobý hráč na trhu, je to pro nás kvalitní záruka. To nám u Relmostu chybí.

Lidovky.cz: Takže ten žádný podobný dokument zatím nepředložil?

Ne. Z jeho strany zatím nebylo nastaveno ani řečeno, jakým způsobem by chtěl své závazky plnit.

Lidovky.cz: U obou návrhů jsou body týkající se zkrácení sezony, s tímto problém kluby nemají? Respektují to?

Nevím, jak ostatní kluby, ale my máme náklady na klub konstantní, ať je covid, nebo není covid. Chápeme ale, že plnění marketingových práv je vázáno na tom, jak bude extraliga probíhat. Takže je nás jasné, že to ve smlouvě být musí.

Lidovky.cz: Pokud s tímto kluby problém neměly, tak s čím naopak ano?

Nechci mluvit za ostatní. Co se týče BPA, tak padl dotaz, proč nenabízí více peněz, když vědí, že Relmost čistě finančně přinášejí více, oni na to odpověděli, že momentálně jsou nejvyšší částky, které mohou seriózně nabídnout. U druhé nabídky se řešilo nejvíce ono zajištění. Toto jsou dva dotazy, které jsme vznesli my jako Sparta, abych nemluvil za ostatní kluby.

Lidovky.cz: Potenciální střet zájmu pana Dědka někdo řešil? Protože dle našich informací to není pro některé kluby to nejhlavnější téma…

My to vnímáme, protože tam je naprosto zjevný. Jestliže je vlastník jednoho klubu ovládá marketingová práva celého celku a plnění je nastavené na bázi kolektivní viny, tak ten střet zájmu je tam o to větší (dle výkladu návrhu smlouvy Relmostu, kterou má redakce k dispozici, nikde o kolektivní vině psáno není, byť v jednom bodu je formulace nejasná, mluví se v něm o právech klubu, nikoliv všech klubů).

Lidovky.cz: Relmost nabízí navýšení po pěti letech, na druhou stranu je to fakticky desetiletá smlouva, od BPA je to pětiletá nabídka s pětiletým prodloužením a 10procentním navýšením, ale opce je z její strany jednostranná. Co je v takovém případě tedy pro klub jako Sparta zajímavější?

To byl také jeden z dotazů na poslední valné hromadě APK. Délka smlouvy. Pět let působí jako z byznysového hlediska pro nás, jako kluby, lépe, optimálněji. Co se týče oné jednostranné opce BPA, to jsme samozřejmě řešili, a reakce byla taková, že jsou ochotni o ni dále jednat tak, aby její nastavení bylo oboustranně optimální.

Lidovky.cz: Může tento bod – délka nabídek a opce – hrát na dnešním jednání APK významnou roli?

Určitě, kratší varianta s možností prodloužení, ale oboustranného, může hrát důležitou roli. Zavázat se na deset let, to je hodně.

Lidovky.cz: Navíc už od 15. května, což je totiž jedna z podmínek Relmostu, pro to, aby kluby dostaly pětimilionový podpisový bonus a mohly si sáhnout na případných dalších deset milionů korun do konce roku v případě podstoupení už nyní určitých marketingových práv této společnosti.

Je to tak, jak říkáte. Někde proběhlo, že jde o patnáctimilionový podpisový bonus, což není pravda, je to jen pět milionů a těch dalších deset je podmíněno tím, že jim poskytneme protihodnotu plnění marketingovými právy už nyní, přestože vše ostatní začne platit až od sezony 2023/24.

Lidovky.cz: S ohledem na podstoupení práv APK a poté dále novému smluvnímu partnerovi. Nemůže nastat situace jako na Slovensku, kde není Slovan Bratislava členem APHK a tím se distancuje od nové marketingové smlouvy asociace? Protože to způsobuje značné tření.

Tato situace se vyřešila při posledním jednání APK, kde bylo vše jednohlasně odhlasováno. Tedy, že bude nový marketingový partner bude vybrán APK a smlouva o podstoupení práv s ním bude jednou z podmínek účasti v APK a tím i soutěži. Pokud bych to právní znění měl zjednodušit. Byly kvůli tomu změněny stanovy APK, takže v tom smyslu, jak to říkáte vy, protože já to podrobně nastudováno nemám, by k podobné situaci dojít nemělo.

Lidovky.cz: Obě nabídky dávají klubům možnost řešit si smlouvu s pivovarem samostatně. Je to pozitivní zpráva, přece jen v minulosti to byl především v případě Českých Budějovic a Budvaru problém…

Samozřejmě každá podobná dohoda je předmětem diskuse, myslím, že zrovna tento bod se ještě bude ladit tak, aby k podobné situaci, o které mluvíte už nedocházelo.