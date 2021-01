‚Chci ukázat, že na to stále mám.‘ Chára po čtrnácti letech vyměnil Boston, nakousl i konec kariéry

Washington Už ke své 23. sezoně v NHL nastoupí obránce Zdeno Chára. Slovenský obr však po čtrnácti letech vyměnil Boston za Washington.

V roce 2011 dovedl jako kapitán Boston Bruins ke Stanley Cupu, v klubu strávil dlouhých čtrnáct let, byl jeho ikonou. Jenže v tradičním týmu se rozhodli dát příležitost mladším, což by třiačtyřicetiletého Cháru nejspíš odsoudilo jen na tribunu. A tak se rozhodl odejít.

Situace na trhu mu přitom vůbec nehrála do karet. Slabá ekonomika, množství koronavirových opatření a především prázdné haly poznamenaly platové rozpočty. A tak si Chára musel hledat místečko těsně nad minimem, proto jeho základní plat pro příští sezonu činí 795 tisíc dolarů.

Pod pokličkou minima se však přece jen skrývá více: bonusy 230 tisíc za deset odehraných zápasů, 250 tisíc za případný postup do play off a další čtvrtmilion dolarů, pokud se Capitals podaří získat Stanley Cup. V součtu nakonec velmi slušná dohoda, zvlášť když trenčínský rodák oslaví v březnu už 44. narozeniny.

Po 14 letech nová výzva

Boston se Chárovi pochopitelně neopouštěl snadno. Strávil v něm neobyčejných čtrnáct let, během nichž dotáhl Bruins na vrchol nebo také získal Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL. „Bruins mě informovali, že mají v plánu vykročit vpřed se svými mladými hráči, a já to rozhodnutí respektuji,“ napsal na Instagram. A rozhodl se pro novou výzvu.

Tou je pro 206 centimetrů vysokého dlouhána Washington. Právě Capitals mu totiž přislíbili to, co Bruins nikoliv. „Mám pocit, že mohu týmu nabídnout více, než po mně chtěl Boston v nové sezoně. Nemám to vedení za zlé, ale chtěl bych pravidelně hrát. Proto jsem se rozhodl pro nabídku Washingtonu,“ odůvodnil Chára transfer na tiskovce a dodal: „Ani v Capitals mi nic negarantují, ale dají mi šanci ukázat, že mám na to, dostat se mezi šest nejlepších obránců týmu.“

Nejen Chárovi se těžko odcházelo, rovněž v Bruins na jeho působení budou dlouho vzpomínat. „Bylo to úžasných čtrnáct let se Zdenovým talentem, vůdcovstvím a osobností,“ klaněl se mu majitel klubu Jeremy Jacobs. „Hrál ohromnou a trvalou roli v úspěších mužstva každý rok, kdy oblékl jeho dres. Se svou rodinou zůstává Zdeno v srdcích tohoto týmu a zdejší komunity.“

„Zdena jsem poznal v roce 2006, kdy se připojil k organizaci Bruins, a bylo potěšením sledovat, jak se postupně stal jedním z největších hráčů, kteří kdy oblékali černozlatý dres,“ doplnil prezident Bruins Cam Neely.

Ale superlativy nešetří ani nový zaměstnavatel. „Jsme extrémně šťastní, že k nám přichází taková osobnost, která nám pomůže v obraně,“ sdělil prostřednictvím klubového webu generální manažer Caps Brian MacLellan.

Nejstarší aktivní hráč soutěže se stal devátým obráncem na soupisce Washingtonu, z nichž šestice si vybojuje místo v základní sestavě pro duely NHL. Dá se očekávat, že Chára zaujme pozici ve třetí obranné formaci, nejspíše po boku Jonase Siegenthalera.

Kromě nich dvou mají Capitals k dispozici velmi produktivního Johna Carlsona, Dmitrije Orlova, Justina Schultze, Nicka Jensena, Trevora van Riemsdyka a Pala LaDueho. Svou budoucnost ve Washingtonu stvrdil i Brenden Dillon, jehož příchod posadil na tribunu Radka Gudase. Český obránce tak radši zvolil odchod na Floridu a k dispozici nemá kouč zadních řad Kevin McCarthy ani dlouhodobě zraněného Michala Kempného.

Zásadním hlediskem rodina

Nabídek měla hrající legenda více. Hodně se mluvilo o zájmu z Montrealu, jehož koncepce Cháru velmi zaujala. Nabídku měly poslat i oba kluby z New Yorku. Jediným, avšak velmi zásadním hlediskem, které nakonec rozhodlo proti Canadiens, byla rodina. Epidemiologický stav v Kanadě totiž neumožňuje překračovat hranice a slovenský hokejista nechtěl opustit manželku s třemi dětmi, která bude i nadále žít v Bostonu.

A tak se idol mnoha současných obránců NHL rozhodl pro nabídku z Washingtonu, která mu zároveň dává dobrou šanci poprat se podruhé v kariéře o Stanleyův pohár. Vedení Caps na oplátku věří, že právě Chárovo vůdcovství dokáže týmu v čele s kanonýrem Alexandrem Ovečkinem pomoct zpátky tam, kam patří. Poslední dva ročníky totiž Washington skončil už v prvním kole play off.

„Kdybych měl pocit, že už mi to na ledě nejde, skončím. Stále si to však užívám. Miluji pracovat tvrdě a cítím, že mám co nabídnout. Mojí hlavní motivací je ukázat, že na to stále mám,“ prohlásil odhodlaně Chára.

Opětovně dokazovat to zase může již od příštího týdne, kdy nová sezona NHL startuje.