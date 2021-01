Když jste doma, nejhůř se posuzují obránci. Čeští agenti v NHL hodnotí výběr posil

New York Často opakují a zdůrazňují, že potřebují být na zimáku. Teď objevovatelé hokejových talentů daleko častěji používají jinou větu: Dá se najít ze zápasu aspoň stream? „Je to lepší než nic, ale hráče a jeho chování úplně adekvátně neodhadneme,“ pokrčí rameny skaut Columbusu Milan Tichý. „Chybí mi i cestování. A co se bavím s kolegy, jsou na tom stejně.“

Koronavirus ovlivnil řadu řemesel, skautům překopal rutinu od základu. Z dobrodruhů, kteří obráželi nejzapadlejší místa a v promrzlých halách se zahřívali kávou z automatu, se nuceně stali peciválové. Skaut Chicaga Karel Pavlík jen utrousí: „Teď stačí televize nebo počítač. Internet. A koukat na hokej.“ Z domova bude zaměstnanec slavných Blackhawks sledovat i čtvrtfinálový duel Čechů, kteří na juniorském mistrovství světa v noci ze soboty na neděli vyzvou domácí Kanadu. Za normálních okolností by byl Pavlík stejně jako někteří další čeští skauti v Edmontonu. Třeba na loňský turnaj v Ostravě a Třinci se akreditovalo přes sto skautů z NHL.

Na šampionáty v Severní Americe jich dorazí kolem 250 a třeba prestižní magazín The Hockey News před startem bublinového turnaje žádal, aby pořadatelé vpustili aspoň část skautů do haly Rogers Place. „Představují mízu NHL a v sezoně měli jen pár vzácných příležitostí vidět mladé hráče,“ upozorňoval web známého časopisu. Marně. I taková zdánlivá maličkost se může znatelně podepsat na budoucnosti mladíků, draftech a potažmo celé NHL. „Může se stát, že někoho přehlédneme, ale to se stává i normálně,“ připouští Tichý a dává za příklad eso Detroitu Filipa Hronka. „Ve svém ročníku byl později narozený, v reprezentacích patřil k nejmladším a řada týmů NHL si ho nevšimla.“ Při zápasech skauty zajímá pohyb hráčů na ledě. „Sledujete, zda si útočník umí chytře najet,“ kývne Pavlík. „Když jste doma, nejhůř se posuzují obránci. Jejich reakci a pohyb bez puku kamery často nezaberou,“ připojuje se Tichý. „Taky se zajímáme o věci, které nesouvisí s hrou. Například, jak hráč odjíždí na střídačku a jak se na ní chová. Třeba u Rusů tenhle bodylanguage často pomůže.“

Skauti se nyní musí obejít bez podobných vychytávek stejně jako bez výprav za talenty. „Hodně se šetří rozpočty. Klub cesty nezakazuje, ale opakuje, že bychom měli být opatrnější a rozumnější,“ nastiňuje Pavlík. Místo toho analyzuje videa i ze zemí, které ani nepatří do jeho středoevropského rajonu. „Je jich sice menšina, ale některé týmy NHL berou video jako rovnocenné s osobní návštěvou,“ líčí Tichý. Pro organizace NHL slouží šampionát dvacítek především jako kontrola draftovaného zboží. Naznačuje, jak dál naložit s vývojem mladíků. Budoucí odvedenci mají v Edmontonu ojedinělou šanci se ukázat. Covid, který notně proškrtal mezinárodní kalendář, jen zvýrazňuje důležitost mistrovství světa. Mládežnický hokej stojí v Česku i na Slovensku, kanadské juniorské soutěže OHL nebo WHL se ještě nerozjely. Nejkrizovější scénáře dokonce hovoří o zrušení letošního draftu a spojení s dražbou talentů v roce 2022. „Věřím, že se v březnu nebo dubnu vrátí trochu do normálu,“ doufá Tichý. „A že ještě i my uvidíme naživo nějaké zápasy.“