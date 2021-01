Třinec zvládl šlágr v Plzni. Motor vyhrál podruhé v řadě, Liberec uspěl na Spartě, Hradec v derby

Praha Pardubická vítězná série se zastavila na čísle 8. V devátém duelu jim vystavil stopku regionální rival z Hradce Králové, který uspěl i ve druhém derby sezony, tentokrát 3:2. Dál se naopak daří Liberci, který uspěl na Spartě 3:1, bylo to páté vítězství Bílých Tygrů z posledních šesti duelů. Pražané si připsali třetí prohru ze čtyř utkání.

Zadařilo se Zlínu, jenž přetrhl sérii čtyř porážek a zvítězil fotbalově 1:0 v Mladé Boleslavi. Rozhodnutí přinesla trefa Bedřicha Köhlera z 56. minuty. Druhé vítězství za sebou slaví České Budějovice, jenž zdolali v nájezdech 4:3 Vítkovice.

Velký obrat slaví Litvínov, jenž si vynutil prodloužení v domácím duelu proti Olomouci v power play a pak po 40 vteřinách nastavení rozhodl Jarůšek. Jednoznačně si došla za třemi body Kometa, která zdolala Karlovy Vary 3:0.

Vedení v tabulce navýšil Třinec na šest bodů díky obratu z 1:3 na 4:3 v prodloužení v Plzni. Domácí budou mít šanci na reparát hned v pondělí, kdy se hraje dohrávka 6. kola.

České Budějovice - Vítkovice 4:3N

Blíž k tříbodovému vítězství měli ve velmi vyrovnaném duelu domácí, kteří vedli 1:0, 2:1 a 3:2. Vítkovice zachránil až minutu a půl před koncem základní hrací doby Schleiss, jenž při signalizované výhodě napřáhl na modré a puk zastavila až českobudějovická síť. Duel nakonec dospěl do samostatných nájezdů, v nichž rozhodl domácí Pýcha hned při první exekuci bekhendovým blafákem.

Madeta Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0) Branky a nahrávky: 7. Toman (Jonák, Plášil), 31. Michnáč (D. Voženílek, Gilbert), 48. Z. Doležal (Pýcha, R. Přikryl), rozhodující sam. nájezd Pýcha - 17. R. Polák (J. Mikyska, Mallet), 41. L. Krenželok (Schleiss), 59. Schleiss (Štencel). Rozhodčí: Hradil, Horák - Rampír, Špringl. Vyloučení: 3:5, navíc Koch (Vítkovice) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: České Budějovice: Strmeň - Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Lytvynov, J. Suchánek - Jonák, Toman, Christov - Z. Doležal, D. Voženílek, M. Forman - Karabáček, Prokeš, Martin Novák - Gilbert, R. Přikryl, Michnáč. Trenér: Prospal. Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Gewiese, L. Kovář, Štencel, P. Trška, Koch, L. Doudera - Schleiss, Marosz, L. Krenželok - Fridrich, J. Hruška, V. Polák - M. Kalus, Werbik, Dej - Dočekal, J. Mikyska, Mallet. Trenér: Holaň.

Miroslav Svoboda neudržel kotouč z hole Matěje Tomana před brankovou čárou.

Mladá Boleslav - Zlín 0:1

V nepříliš záživném utkání, o čemž svědčí jediný gól, rozhodl hostující Köhler v čase 55:55. Jak? Honejsek se dostal k bekhendové střele z křídla, brankář Růžička puk vyrazil jen ke zlínskému útočníkovi, jenž ho šťastně doklepl za čáru. Domácí se snažili, ale nevyrovnali ani při power play. Mohli jen litovat několika předchozích nevyužitých šancí za stavu 0:0. Tu největší měl ve 49. minutě úplně volný Lunter, jenž u tyčky nedokázal dopravit kotouč do sítě.

BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Branka a nahrávka: 56. Köhler (Honejsek). Rozhodčí: Veselý, Micka - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Šidlík, Fillman, Allen - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, Cienciala, Lunter - Alderson, Claireaux, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: R. Rulík a P. Patera. Zlín: Kašík - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Dluhoš - Köhler, Fryšara, Dufek - Šlahař, Honejsek, Herman - Kubiš, Karafiát, Vopelka - Sebera, P. Sedláček, J. Ondráček. Trenér: R. Svoboda.

Libor Kašík zasahuje proti pokusu mladoboleslavského hráče.

Hradec Králové - Pardubice 3:2

Hradec přerušil vítěznou sérii svého východočeského rivala zaslouženě, protože byl po většinu utkání vždy o krok napřed a vedl. Rozhodující trefu zaznamenal ve 46. minutě Orsava, jenž se nejlépe zorientoval poté, co se rána Pavlíka odrazila od zadního mantinelu. Stačilo jen doklepnout kotouč do odkryté klece. Pardubice se snažily o vyrovnání, leč nepovedlo se.

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Branky a nahrávky: 20. Perret, 32. Kevin Klíma (Lev), 46. Orsava (F. Pavlík, Koukal) - 26. R. Kousal (Mandát, Camara), 34. Kusý (Ďaloga). Rozhodčí: Šír, Kika - Špůr, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Jank - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Jergl, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar - Kelly Klíma. Trenér: V. Růžička st. Pardubice: M. Klouček - Nakládal, J. Kolář, Hrádek, J. Mikuš, Vála, Ďaloga, Holland - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, R. Kousal, Mandát - O. Machala, O. Roman, Svačina - Matýs, O. Rohlík, Kusý. Trenér: R. Král.

Bohumil Jank v souboji s Ondřejem Machalou.

Sparta - Liberec 1:3

Liberec o svém vítězství rozhodl už v první třetině, během níž se dostal do dvougólového vedení. Skóre otevřel už ve 4. minutě Jelínek, jenž dobře číhal na kruzích, vystihl rozehrávku a střelou nad vyrážečku nedal brankáři šanci. Za další čtyři minuty navíc náskok hostů navýšil Lenc po stejné chybě sparťanské obrany - Kalina ležérně rozehrával, puku se zmocnil liberecký forvard a opět pálil nad vyrážečku Machovského. Domácí sice zkraje třetí části snížili, vyrovnání se ale nekonalo. Bílí Tygři naopak přidali třetí gól do prázdné.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) Branky a nahrávky: 44. Němeček (Sobotka, R. Horák) - 4. P. Jelínek, 9. Lenc, 60. R. Pavlík. Rozhodčí: Pražák, Šindel - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Sparta: Machovský - Košťálek, Piskáček, M. Jandus, Němeček, Kalina, Polášek - Řepík, R. Horák, Sobotka - Rousek, Tomášek, Buchtele - Šmerha, Pech, Říčka - Dvořáček, M. Sukeľ, A. Kudrna. Trenéři: Hořava a Jandač. Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, T. Hanousek, Rosandič, Kolmann, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Průžek, P. Jelínek, T. Rachůnek - R. Pavlík, Hrabík, J. Vlach - Pekař, J. Šír, D. Špaček. Trenér: P. Augusta.

Petr Jelínek dostal kotouč za záda Matěje Machovského.

Litvínov - Olomouc 2:1P

Ještě v čase 59:19 Olomouc vedla 1:0 díky gólu Nahodila, jenž zužitkoval samostatný únik precizní forhendovou střelou. O vteřinu později totiž v power play vyrovnal Pospíšil - jeho ránu z kruhu gólman Konrád ztlumil, ale puk ho přesto přeletěl a dopadl za jeho záda za čáru. Po 40 vteřinách prodloužení obrat navíc dokonal Jarůšek švihem do horního růžku po přečíslení dvou na jednoho.



HC Verva Litvínov - HC Olomouc 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 60. Pospíšil, 61. Jarůšek (P. Zdráhal) - 38. Nahodil (T. Černý). Rozhodčí: Pešina, M. Sýkora - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich, Demel, Cibulskis - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Fronk, Žejdl, Válek - M. Látal, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh. Olomouc: Konrád - T. Černý, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík - Bambula, J. Knotek, Káňa - V. Tomeček, Ostřížek, Burian - Kucsera, Mácha, Olesz - Gřeš, Nahodil, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko.

Olomoučtí hokejisté na ledové ploše v Litvínově.

Brno - Karlovy Vary 3:0

Hosté vyšli naprázdno po čtyřech utkáních, v nichž bodovali. V Brně nedokázali odpovědět na údery domácích. První zasadil zkraje druhé třetiny Valský, jenž dorážel předchozí Muellerovu střelu. Druhou v úvodu třetí části samotný Mueller, jenž bombou zakončil pěknou a rychlou akci po ose Klepiš, Holík k vzdálenější tyči. Definitivně Vary odrovnal Kusko v čase 50:11 po akci dravé třetí formace domácích.

HC Kometa Brno - HC Energie Karlovy Vary 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Branky a nahrávky: 25. Valský (Mueller), 43. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 50. Kusko (Vincour, Zámorský). Rozhodčí: Jeřábek, Pilný - Axman, Rožánek. Vyloučení: 5:6, Využití: 0:0. Bez diváků.

Sestavy: Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, O. Němec, Bartejs, Mlčák, Gulaši, Freibergs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Klepiš, Valský - Kusko, Brabenec, Vincour - Šoustal, F. Dvořák, Bondra. Trenér: L. Zábranský st. Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, T. Mikúš, Hladonik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Brněnská Kometa přivítala na svém ledě Karlovy Vary.

Plzeň - Třinec 3:4P

Plzeň měla utkání rozehrána skvěle a ještě ve 33. minutě vedla 3:1. Jenže pak dovolila soupeři snížit. Mrzet ji to mohlo o to víc, že na jedné straně nevyužil šanci Gulaš a hned z protiútoku Marcinkovu střelu nad doklepl po odrazu od plexi M. Kovařčík do sítě. Do druhé sirény vyrovnal Stránský, který v přesilovce pálil z mezikruží. Ten samý hráč rozhodl v prodloužení - opět ranou z prostoru mezi kruhy přes clonícího Gulaše. Přesně mezi betony gólmana Frodla.

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 3:4 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 0:1) Branky a nahrávky: 5. F. Suchý (P. Straka, V. Lang), 19. F. Suchý (Gulaš, Stříteský), 28. Kodýtek (Gulaš, Budík) - 7. M. Kovařčík (O. Kovařčík, M. Doudera), 33. M. Kovařčík (Marcinko), 39. M. Stránský (Hrňa), 64. M. Stránský (M. Doudera). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - Gerát, Hynek. Vyloučení: 6:2, navíc Houdek (Plzeň) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Plzeň: Frodl - Čerešňák, Budík, Stříteský, V. Lang, Vráblík, M. Houdek, L. Kaňák - Gulaš, Kodýtek, Rob - Eberle, F. Suchý, P. Straka - Pour, Stach, Kantner - Malát, Slanina. Trenér: Čihák. Třinec: J. Štěpánek (21. Kacetl) - M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Hrehorčák - O. Kovařčík, M. Kovařčík, M. Stránský - Šedivý, Marcinko, Martynek - Hrňa, Peterek, Dravecký - Kurovský. Trenér: Varaďa.