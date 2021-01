Sparta si hravě poradila s Hradcem. Liberec vyhrál ve Vítkovicích, Litvínov zaskočil Vary

Praha Dohrávky čtyř kol hokejové extraligy nabídly enormně zajímavé příběhy. Pardubice dlouho vedly doma nad Boleslaví, ale stejně odcházely poražené 4:5 po nájezdech. Raduje se i Kometa, jenž potřetí za sebou nedostala gól a v Zlíně zvítězila 3:0. Stejným výsledkem roznesla Hradec Králové i Sparta. Litvínov se v bouřlivém duelu s Karlovými Vary blýskl šesti góly, hned polovinu z nich přihrávkami zařídil Viktor Hübl.

Hned čtyři výrazné výkony přinesl hokejový večer v prvním lednovém týdnu. Gólman Komety Karel Vejmelka zazářil třetí vychytanou nulou v řadě, když postupně vychytal hráče Karlových Varů, Vítkovic a tentokrát také Zlína. „A rád bych tímhle způsobem pokračoval až do konce sezony,“ zavtipkoval Vejmelka po konci utkání.



Za novou tříletou smlouvu se hattrickem odvděčil Pardubicím mladý reprezentační útočník Matěj Blümel a výrazně se tak podílel alespoň na bodu ze šlágru proti Mladé Boleslavi. Přitom po prvních dvou gólech měl šanci na čistý hattrick, ale klíčovou šanci nevyužil. Potom už byl ovšem úspěšný a ještě se mu podařilo proměnit také jeden ze dvou nájezdů během penaltového rozstřelu.



Ve stejném klání se zaskvěl dvěma góly a jednou asistencí Blümelův reprezentační kolega a forvard Mladé Boleslavi David Šťastný. Ten stál u posledních dvou akcí, kterými hosté vyrovnali. Perfektně se uvedl i jeho spoluhráč Oscar Flynn, jenž dal dva góly a nájezdy byly jeho show, když proměnil tři ze čtyř trestných střílení.

Sparta - Hradec Králové 3:0

Zatímco proti Liberci se neprosadili, tentokrát byla v O2 aréně vidět jiná Sparta. Aktivní, bruslivá, nebezpečná. Proti Hradci Králové začala dobře góly kapitána Řepíka a Rouska z konce první třetiny. Na Lukeš nakonec vystřelil třiatřicetkrát a v bojovém utkání se spoustou vyloučených přidala třetí gól v 50. minutě a zbytek duelu si zkušeně pohlídala. Brankář Machovský udržel podruhé v sezoně nulu. Vedle dobrého výkonu mužstva může trenéry těšit i návrat zkušeného Slováka Milana Jurčiny do zadních řad, poprvé na lavičku usedl jako náhradní gólman Alexandr Salák.

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 16. Řepík (Polášek, Tomášek), 18. Rousek (M. Sukeľ, D. Vitouch), 50. Tomášek (M. Sukeľ, Rousek). Rozhodčí: Lacina, Micka - Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:6, navíc Jurčina, Němeček (oba Sparta) oba 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy: Sparta: Machovský - Košťálek, Piskáček, Jurčina, Němeček, Kalina, Polášek, M. Jandus - Řepík, R. Horák, Sobotka - Tomášek, M. Sukeľ, Rousek - Říčka, Pech, Buchtele - Dvořáček, D. Vitouch, Šmerha. Trenéři: Hořava a Jandač. Hradec Králové: Š. Lukeš - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Jank, Čáp - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Jergl, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar. Trenér: V. Růžička st.

Lukáš Pech ze Sparty v obležení obránců Mountfieldu.

Karlovy Vary - Litvínov 4:6

Krásné akce, deset gólů a skvělé představení ligového rekordmana Viktora Hübla. Domácí se sice dostali do vedení, ale Litvínov v sobě brzy našel sílu na zvrat. Nakonec rozhodla až třetí třetina a v ní příval branek. V utkání se prosadila i čerstvá posila Lukáš Žejdl, která vstřelila pátý gól v padesáté minutě. Hübl potom v samém závěru přihrál na gól Pospíšilovi do prázdné branky a v zápase si připsal tři asistence. Hosté už potřetí za sebou vyhráli, to Karlovy Vary nedokázaly třikrát v řadě vyhrát.

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 4:6 (1:1, 1:1, 2:4) Branky a nahrávky: 1. O. Beránek (M. Rohan, D. Kaše), 29. Vondráček (D. Kaše, Redlich), 47. T. Mikúš (O. Beránek), 59. Flek - 10. F. Lukeš (V. Hübl, Balinskis), 25. Cibulskis (Helt, P. Svoboda), 42. Štich, 47. Štich (F. Lukeš, V. Hübl), 49. Žejdl (P. Zdráhal), 60. Pospíšil (V. Hübl). Rozhodčí: Hodek, Hejduk - Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Hladonik - O. Beránek, T. Mikúš, Lauko - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout. Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich, Demel, Cibulskis - P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Fronk, M. Hanzl, P. Svoboda - M. Látal, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.

Hráči Karlových Varů se radují z úvodního gólu.

Vítkovice - Liberec 1:4

Přestože Vítkovice šly do vedení v polovině první části díky Marku Kalusovi, z jejich gólové produkce to bylo všechno. Nepomohl ani návrat Dominika Lakatoše. Rychle srovnal hostující Jaroslav Vlach. Liberec měl potom dál velké šance a druhé vítězství v řadě pojistil ve třetích dvaceti minutách třemi góly opor. Obrat zařídil ve 44. minutě Birner, za dalších pět minut skóroval po Jelínkově nahrávce Rachůnek a tečku přidal nekompromisní ranou pod horní tyč reprezentant Lenc. V brance znovu pomohl jistý Kváča jedenadvaceti zákroky.



HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) Branky a nahrávky: 11. M. Kalus (Mallet, J. Mikyska) - 14. J. Vlach (Průžek, T. Rachůnek), 44. Birner (Lenc, Knot), 49. T. Rachůnek (P. Jelínek, Průžek), 55. Lenc (A. Musil). Rozhodčí: Jeřábek, Šír - Axman, Kis. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Gewiese, Štencel, L. Kovář, P. Trška, R. Černý, L. Doudera - Lakatoš, J. Hruška, V. Polák - Schleiss, Dej, L. Krenželok - Mallet, J. Mikyska, M. Kalus - Lednický, J. Baláž, Ryšavý. Trenér: Holaň. Liberec: J. Pavelka - Vitásek, Knot, Rosandič, T. Hanousek, Derner, Kolmann, od 21. T. Havlín - Lenc, A. Musil, Birner - T. Rachůnek, P. Jelínek, Průžek - J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík - D. Špaček, J. Šír, Pekař. Trenér: P. Augusta.

Hráči Liberce se radují z gólu, druhý zprava autor branky Jaroslav Vlach.

Olomouc - České Budějovice 3:2P

V posledních zápasech Budějovic platilo, že když se prosadí Miroslav Forman, tým vyhraje. Po dvou úspěších v prodloužení tentokrát Jihočeši nastavení nezvládli. Domácí vedli po zásahu Škůrka, ale s koncem první části vyrovnal právě Forman. Olomouc znovu odskočila po trefě Nahodila, jenž dorazil puk po hezké akci Bambuly. Budějovice znovu srovnaly po gólu Nováka a ve třetí třetině mohly i vyhrát, kdyby proměnily čtyřminutovou přesilovku. Za to je až v prodloužení potrestal Ondrušek, jenž si sjel před branku na Kucserovu pobídku.



HC Olomouc - Madeta Motor České Budějovice 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 10. Škůrek (V. Tomeček, J. Knotek), 24. Nahodil (Bambula), 63. Ondrušek (Kucsera) - 20. M. Forman (Z. Doležal, Pýcha), 39. Martin Novák (Allen, J. Suchánek). Rozhodčí: Kika, Šindel - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Olomouc: Konrád - Dujsík, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek, Vyrůbalík - Bambula, J. Knotek, J. Káňa II - V- Tomeček, Ostřížek, Burian - Kucsera, Mácha, Olesz - Gřeš, Nahodil, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko. České Budějovice: Strmeň - Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Allen, J. Suchánek - Jonák, M. Toman, Christov - Z. Doležal, R. Přikryl, M. Forman - G. Ville, D. Voženílek, Martin Novák - Karabáček, Prokeš, Michnáč. Trenér: Prospal.

Souboj mezi hráčem Motoru a Olomouce.

Pardubice - Mladá Boleslav 4:5N

Šlágr kola, který ozdobil hattrick domácího Matěje Blümela i tříbodový zápis boleslavského Davida Šťastného. Pardubice dlouho bezpečně vedly, ale Boleslav se dostala zpět do hry i kuriózní brankou. Jenže zápas muselo rozhodnout až dvacet nájezdů. V jejich průběhu nejprve střelci s jistotou proměňovali, než si vzaly slovo brankáři. Ale v závěru se ukázaly skvělé technické dovednosti hostujícího útočníka Flynna, jenž proměnil tři penalty a rozhodl o dvou bodech pro Boleslav.

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 4:5 po sam. nájezdech (2:0, 1:2, 1:2 - 0:0) Branky a nahrávky: 7. Blümel (Mandát, J. Mikuš), 15. Blümel (Paulovič), 27. Poulíček (Paulovič), 41. Blümel (Paulovič, Nakládal) - 25. P. Kousal (Bičevskis), 31. D. Šťastný (Šidlík, Cienciala), 45. D. Šťastný (Ševc), 59. Flynn (Ševc, D. Šťastný), rozhodující sam. nájezdech Flynn. Rozhodčí: Pražák, Úlehla - Rampír, Špringl. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: Pardubice: Kantor - Nakládal, J. Kolář, Hrádek, J. Mikuš, J. Zdráhal, Ďaloga, Holland - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, R. Kousal, Mandát - Svačina, O. Roman, Kusý - Matýs, O. Rohlík, O. Machala. Trenér: R. Král. Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Moravec, Šidlík, Fillmann - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, Cienciala, Luntner - Alderson, Claireaux, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenér: R. Rulík a P. Patera.

Pavel Kantor versus David Cienciala.

Zlín - Brno 0:3

Dvě třetiny urputný duel, v němž se lepšími a spolehlivými zákroky předháněli brankáři Kašík s Vejmelkou. Úspěšnější byl nakonec gólman hostující Komety Vejmelka, jenž po dnešním zápase drží unikátní sérii tří nul v řadě. Kometa vyhrála i navzdory třem vyloučením. Ve třetích periodě poprvé překonal Kašíka útočník Horký, druhý zásah přidal Zaťovič . Ten pak při domácí hře bez brankáře v jasné šanci nabídl puk ještě Muellerovi, aby si vylepšil střeleckou pohodu.

PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) Branky a nahrávky: 44. L. Horký (Valský, Klepiš), 55. Zaťovič (P. Holík, Zámorský), 58. Mueller (Zaťovič, P. Holík). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Zlín: Kašík - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Dluhoš - Herman, Fryšara, Dufek - Kubiš, Fořt, Vopelka - Okál, Honejsek, Šlahař - J. Ondráček, P. Sedláček, Karafiát. Trenér: R. Svoboda. Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, O. Němec, Bartejs, Mlčák, Gulaši, Freibergs - Mueller, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Klepiš, Valský - Vincour, Brabenec, Kusko - T. Šoustal, F. Dvořák, D. Bondra. Trenér: L. Zábranský st.