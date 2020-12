Kometa udolala zásluhou branky Zaťoviče Vítkovice, Pardubice dotáhly proti Spartě nevídaný obrat

Ostrava/Pardubice Hokejisté Vítkovic prohráli v 31. kole extraligy na domácím ledě s Brnem 0:1. Utkání rozhodl ve druhé části v přesilovce svým osmým gólem v sezoně Martin Zaťovič. Hostující brankář Karel Vejmelka si připsal první nulu v sezoně. Vítkovice šest kol čekají na vítězství v normálním čase.

31. kolo hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Branka a nahrávky: 34. Zaťovič (F. Král, Mueller). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:2, navíc Koch (Vítkovice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků. Sestavy: Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, P. Trška, Gewiese, L. Kovář, Koch, L. Doudera - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Dej, Marosz, M. Kalus - Mallet, Werbik, Dočekal - Fridrich, J. Mikyska, Schleiss. Trenér: Holaň. Brno: Vejmelka - Mlčák, F. Král, O. Němec, Bartejs, Freibergs, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Valský - Kusko, Brabenec, L. Horký - Bondra, F. Dvořák, Šoustal - Vincour. Trenér: L. Zábranský st.

Vítkovice do zápasu nastoupily i s testovaným obráncem Lukášem Douderou, ale opticky více ze hry měl v první části soupeř. První větší možnosti se však v silově vedené a urputné válce zrodily až ve druhé třetině, kterou odstartoval Holík ranou do tyče Svobodovy branky.

Pak Kometa udeřila z přesilovky, před kterou varoval domácí kouč Holaň. Hosté využili hned svou druhou početní výhodu, v níž Svoboda vyrazil Královu dělovku přímo na hůl neobsazeného Zaťoviče a ten už puk z brankoviště pohodlně doklepl do sítě.

Domácí pak zvýšili tempo a iniciativu a ještě ve druhé části mohli srovnat, jenže to by jeden z řady exbrněnských hráčů ve vítkovických službách Mallet nesměl ve 40. minutě mířit pouze do tyčky.

Vstup do třetího dějství patřil naopak Brnu, které znovu hrozilo při hře pět na čtyři. Svoboda ale několik nebezpečných situací dokázal pořešit.

Vítkovice se v závěru pokoušely vyrovnat, ale tři minuty před koncem je v nejméně vhodnou chvíli přibrzdil svým vyloučením Koch. Tak se domácí až necelou minutu před koncem řádné doby dostali k odvolání gólmana a Vejmelka ještě musel zasahovat po střelách Tršky a Hrušky, ale ani power play je ke gólu nedovedla.

Pod koučem Holaněm tak Vítkovičtí mají z devíti zápasů na kontě stále jen jedno tříbodové vítězství.

Pardubice natahují vítěznou sérii

HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 5:4 (1:3, 3:0, 1:1) Branky a nahrávky: 15. J. Mikuš, 33. Poulíček (Paulovič, Nakládal), 35. Paulovič, 35. Camara (J. Mikuš, Vála), 56. Mandát (R. Kousal) - 6. Řepík (Tomášek), 9. Rousek (Buchtele, Tomášek), 12. Řepík (Sobotka), 44. Němeček (Sobotka). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Bez diváků. Sestavy: Pardubice: Kantor - Nakládal, J. Kolář, Hrádek, J. Mikuš, J. Zdráhal, Vála, Holland - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, R. Kousal, Mandát - O. Machala, O. Roman, Svačina - Matýs, O. Rohlík, Kusý. Trenér: R. Král. Sparta: Machovský - M. Jandus, Němeček, Košťálek, Polášek, Kalina, Mikliš - Řepík, R. Horák, Sobotka - Buchtele, Tomášek, Rousek - Šmerha, Pech, Říčka - A. Kudrna, M. Sukeľ, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Sparta vletěla do zápasu proti rozjetým Pardubicím jako velká voda. Nejprve bez větších obtíží ustála oslabení a přesně s koncem své první početní výhody poprvé udeřila. Po pohledné kombinaci s Tomáškem přesně zakončil Řepík. Získané vedení ji ještě více povzbudilo, nejprve dvakrát nebezpečně zakončoval Buchtele, poté bývalý hráč Pardubic našel přesným pasem Rouska a ten zvýšil sparťanské vedení na dvougólové.

Velikou šanci měl krátce nato Pech, toho ale vychytal Kantor, na opačné straně se zaskvěl Machovský proti Rohlíkovi, když vystihl jeho úmysl zakončit mezi betony. Od 12. minuty vedli sparťané již o tři góly: Sobotka vystihl Blümelův pas na Nakládala a připravil pohodlné zakončení pro kapitána Řepíka.

Dynamu pomohl ke vstřelení první branky, kterou si připsal Mikuš, kuriózní moment: Polášek nepřesně rozehrál na Machovského, ten trefil svého spoluhráče a puk se odrazil do jeho klece. Snižující trefa povzbudila červenobílé, Machovský si ale poradil s pokusy domácích odchovanců Rohlíka s Blümelem.

Dynamo mohlo snížit na počátku druhé části hry při početní výhodě, po jejím skončení Sparta zmáčkla Pardubice v jejich třetině, ale náskok nenavýšila. Ve 32. minutě zahrozil aktivní Kousal, jeho velkou příležitost vytěsnil Machovský. Snaha domácích hokejistů vrátit se do utkání nabývala na intenzitě. Ke snížení manka Pardubicím pomohla přesilová hra, Řepíkovo hákování potrestal po 41 sekundách Poulíček tečí Paulovičovy střely.

Neutekly ani dvě minuty a Dynamo slavilo vyrovnání třígólové ztráty, Paulovič si od mantinelu najel na osu hřiště a ostrou ranou srovnal na 3:3. Sparťané zareagovali na nepříznivý vývoj střídáním brankářů, Machovského nahradil Neužil. Šestadvacetiletý odchovanec ale vydržel bez inkasovaného gólu pouhých 38 sekund, po Válově akci zakončil Camara a nic na tom nezměnila ani trenérská výzva hostí. Na obrat z 1:3 na 4:3 stačilo Pardubicím 129 sekund.

Sparta v závěru druhé části v touze srovnat stav zvýšila tempo, Poláškův prudký pozdrav vyrazil Kantor. V samém závěru po Kolářově zaváhání se do zajímavé příležitosti dostal Kudrna, na Kantora si ale ranou mezi betony nepřišel.

Duel dvou tradičních rivalů neubral na své atraktivitě ani ve třetí třetině. Sparta dosáhla na vyrovnání ve 44. minutě, kdy se prosadil Němeček. Že jím vyslaný puk doputoval za brankovou čáru, potvrdil videorozhodčí. Hosté si mohli vzít vedení zpět po Kousalovu sekání, obrana Pardubic jim to ale neumožnila.

Zápas pomalu směřoval do prodloužení, jenže sparťanská obrana pozapomněla v 56. minutě na osamoceného Mandáta mezi kruhy. Pardubický útočník střelou bez přípravy zúročil Kousalovu pobídku zpoza branky a Dynamo opět vedlo. Sparťané se hnali za vyrovnáním, k bodovému zisku jim však nepomohla ani hra bez brankáře.

Ostatní výsledky 31.kola:



Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)



Branky a nahrávka: 9. Jääskeläinen, 47. Cienciala (Šťastný). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Honejsek (Gazda, Řezníček), 27. Vopelka (Herman) - 9. Hrňa (Martin Růžička), 33. Hrňa (Martin Růžička, Gernát), 64. Martin Růžička (M. Stránský, D. Musil). Rozhodčí: Kika, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:2. Bez diváků.

Madeta Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 4:3 v prodl. (0:0, 3:1, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 35. M. Forman (Lytvynov), 36. Z. Doležal (D. Voženílek, Pýcha), 39. Plášil (Slováček), 61. M. Forman (Z. Doležal, Plášil) - 32. Stříteský (L. Kaňák, Kantner), 50. Kodýtek (Gulaš), 51. Rob (Stříteský, Frodl). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Kajínek, Rožánek. Vyloučení: 3:2, navíc Kracík (Plzeň) do konce utkání. Využití: 1:1. Bez diváků.

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Nahodil (Kolouch, Pekr), 40. Ostřížek (Olesz, Kolouch) - 22. Blain (Lev, Jergl), 43. Perret (Smoleňák, Cingel), rozhodující sam. nájezd Smoleňák. Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Rampír, Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Bez diváků.