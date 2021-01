Mlejnek po vypadnutí: Mám krásný pocit z našeho týmu. Zlato získá tým ze zámoří

Edmonton Vypadnutí, avšak s krásným pocitem z práce celé reprezentace hokejistů do 20 let. Trenér českých juniorů Karel Mlejnek dal důraz při hodnocení nedělního čtvrtfinálového neúspěchu s Kanadou (0:3) i celého turnaje v Edmontonu několikrát právě na fungující týmovost.

Jak jste byli blízko k tomu, abyste se ve čtvrtfinále také prosadili?

Nevím. První třetina, kdy jsme brzo dvakrát inkasovali, utkání ovlivnila. My prokázali velkou psychickou odolnost oproti zápasům se Švédy (1:7) a Američany (0:7) ve skupině, do konce utkání jsme mohli doufat v případný zvrat.

Přistoupili jste ke Kanadě velice defenzivně, šlo to v průběhu trochu otevřít do útoku?

Naše strategie samozřejmě nebyla taková, že bychom nechtěli dát žádnou branku. Troufnu si říct, že jsme hráli mnohem méně defenzivně než s Ruskem (2:0) či Spojenými státy. Musím Kanadu pochválit, nedokázali jsme se proti její obraně prosadit, nepouštěla nás do vyložených příležitostí.

Ve skupině se vám stávalo, že po pár inkasovaných gólech přestali hráči dodržovat plán, proti Kanadě se to nestalo. Čím to?

Hokej se hraje na šedesát minut, a to kluci dnes plnili.

Co rozhodlo pro nasazení Nicka Malíka do brány místo Lukáše Paříka?

Aktuální situace v týmu, přišlo nám to logické.

Jaký dojem máte z celého turnaje?

To asi není předmětem pozápasového rozhovoru, celkový dojem je jednoduchý. Mám krásný pocit z našeho týmu, realizačního týmu i spolupráce všech lidí okolo. Co se týká hry, tak krátce a stručně, není to analýza turnaje, nepovedly se nám druhé poloviny utkání se Švédy a Američany.

Šimon Kubíček na zemi po souboji s kanadským protihráčem.

Tím myslíte, že kdyby se podařily, vy byste postoupili do čtvrtfinále z lepšího místa a mohli narazit na snazšího soupeře?

Kdo ví, ta odpověď leží někde ve hvězdách, na to nedokážu odpovědět. Chtěl bych dát ještě jednou obrovský kredit našemu týmu, který tu fungoval, to připomínám.

Jak jste spokojený s výkony 17letých obránců Davida Jiříčka a Stanislava Svozila?

Jsem s nimi velmi spokojený, na turnaji byli naprosto po právu a je jedině dobře, že se popasovali s věkovým rozdílem. Byly tady i další týmy, které měly mladší hráče. Klubům, které takové hráče vychovávají, patří velký kredit.

Dokážete říct, kterou zemi vidíte na zlato?

Osobně sázím na jeden ze zámořských týmů.