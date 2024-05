Švédsko - Finsko 2:1P. Severské drama v prodloužení rozuzlil Eriksson Ek

Švédsko, které na turnaji vyhrálo i osmý zápas, poprvé až po základní hrací době, postoupilo do semifinále poprvé od roku 2018. Finové budou mezi čtveřicí nejlepších chybět podruhé za sebou.

„Měli jsme hodně střel, ale nebyli jsme frustrovaní. Hráli jsme dobře a brankář soupeře byl fenomenální,“ řekl švédský obránce Victor Hedman. „Věděli jsme, že to přijde. (Larmi - brankář) proti Švédsku odchytal spoustu skvělých zápasů, takže jsme věděli, že před sebou máme těžký úkol. Nakonec jsme ho ale zvládli a teď se budeme připravovat na další,“ poukázala hvězda Tampy na semifinálový souboj s českou reprezentací.

Na zápas proti pořadateli MS se těší. „Bude to skvělý zážitek. Hrát proti domácímu týmů před 18. tisíci diváky v Praze. Vyspíme se a v pátek vyrazíme do Prahy,“ řekl Hedman. „Češi mají dobrý tým. Nejlepší jsou asi Pastrňák a Nečas, ale připravit se musíme na všechny,“ doplnil jej útočník Isac Lundeström, který se těší na souboj s klubovým spoluhráčem z Anaheimu Lukášem Dostálem.

Švédové postoupili do čtvrtfinále jako vítěz základní skupiny s bilancí sedmi výher, Finsko ale nebylo v poslední době jejich oblíbeným soupeřem. Oba týmy se totiž před šampionátem utkaly pětkrát a poslední čtyři zápasy vyhráli Finové, dvakrát bez inkasované branky.

V úvodu byli výrazně aktivnější Švédové, na brankáře Larmiho, který dostal překvapivě přednost před turnajovou jedničkou Säterim, ale vyzrát nedokázali. Finové navíc postupně srovnali krok a v 8. minutě skončila tečovaná střela Rissanena na tyčce Gustavssonovy branky. O chvilku později zvonila tyč i na druhé straně, v přesilovce ji trefil Eriksson Ek.

Švédové byli výrazně střelecky aktivnější, gólové šance si však nevytvářeli. Larmiho připravenost prověřil po přečíslení tři na dva Dahlin, ve druhé části se v přesilovce dostal do slibné pozice Marcus Johansson. Ani on ale nedokázal otevřít skóre. Po finské chybě v rozehrávce zahrozil Lundeström, Larmi byl ale připravený. Finové se do nebezpečných pozic dostali až v závěru druhé části, Jääskä ani Innala své individuální akce do gólové koncovky nedotáhli.

Brankář Emil Larmi sleduje před ním jedoucí kotouč.

Ve třetí třetině nejprve další přesilovku nevyužili Švédové, poté v první početní výhodě neskórovali ani Finové a bylo jasné, že případný první gól tým výrazně přiblíží semifinále. V 56. minutě se jej podařilo vstřelit Dahlinovi a Finové, kteří do té doby měli na kontě jen 11 střeleckých pokusů, museli začít útočit. I krátký časový úsek jim ale stačil k vyrovnání. Gustavsson si připsal několik dobrých zákroků, 58 sekund před koncem základní hrací doby jej však v power play překonal Björninen.

Klíčový moment prodloužení přišel v 65. minutě. Helenius zastavil Kempeho v šanci jen za cenu faulu a Švédové dostali příležitost přesilové hry čtyři na tři. Po sérii střel ji využil Eriksson Ek, který tečoval Dahlinův pokus.

„Je to první branka, kterou jsme dostali v oslabení, ale bolí to. Musíme ale uznat, že Švédové mají dobrý tým. Skvělý tým. Můžeme být hrdí na boj, který jsme s nimi svedli. Prohrát takhle bolí, ale to je hokej,“ řekl finský kapitán Olli Määttä.