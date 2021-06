Derby nakonec bez spekulací, Češi ale narazí na nažhaveného rivala se 'slovenským Jágrem' v sestavě

PRAHA Nakonec to nebude tak vyhecované derby, jak mohlo být. Před dnešním odpoledním duelem (15.15 hodin) mají Češi i Slováci jistotu postupu do čtvrtfinále. Navíc téměř jistě skončí na 3. a 4. příčce tabulky skupiny A, takže si mezi sebe rozdělí nejlepší týmy skupiny B, Finsko a Ameriku. „Na Čechy si věříme,“ zní z tábora mladého týmu kanadského kouče Grega Ramseyho, za který poslední dva duely zářil sedmnáctiletý zázrak Juraj Slafkovský.

„Slovenský Jágr,“ znělo už během přípravných česko-slovenských duelů před mistrovství světa v pražské O2 Arena. A opravdu, košický rodák, který teprve 30. března oslavil 17. narozeniny, dával na legendární osmašedesátku svojí hrou vzpomenout. Silný v rozích, velký přehled na kotouči, tvrdá střela.

„Dokáže přetlačit třicetileté chlapy, je opravdu hodně silný na puku, extrémně rychlý, už teď je vyspělým hráčem,“ odpověděl v pondělí při tiskové konferenci slovenského týmu na otázku Lidovky.cz asistent trenéra Michal Handzuš. Ostatně, parametry na to aktuálně hráč finského TPS Turku má – oficiálně měří 192 centimetrů a váží už nyní 99 kilogramů.

„Musí ještě zapracovat na koncovce. Do šancí se dostává, ale zatím je nedokáže proměňovat. Všechno má ale před sebou,“ přidal čtyřiačtyřicetiletý bývalý skvělý centr, který v NHL odehrál 1009 zápasů a připsal si solidních 483 bodů. Slafkovský by mohl tato čísla pokořit. Stejně jako třetí místo Mariána Gáboríka na draftu v roce 2000.



„Aktuální prognózy ukazují, že by mohlo být příští rok v elitní desítce, klidně pětce, takže pozici Gáboríka, který byl dosud nejvýše draftovaným Slovákem do NHL, atakovat určitě může. Opravdu mi připomíná Jardu Jágra, se kterým jsem hrál, nemá problém si vyvést na zádech dva hráče a ještě přihrát,“ chválí mladý talent, který pod košíkem schovává úsměv s rovnátky, Oto Haščák, poradce národního týmu a skaut New Yorku Rangers.

Slafkovský, který má doma třeba také pět titulů slovenského mládežnického šampiona ve florbale, na sebe může upozornit v příští sezoně. Slavný finský celek ho totiž čerstvě zařadil do svého A-týmu a na severu Evropy často dostávají talentovaní mladíci hodně prostoru, pokud prokáží, že na to mají.

Totéž platí o mistrovství světa v Rize. Ostatně není pro něj první v letošní sezoně, ještě coby šestnáctiletý se představil ve slovenském dresu i na letošních dvacítkách. Poslední dva duely na seniorském šampionátu pak hrála skvěle celá čtvrtá letka našich východních sousedů, Slafkovský i takto nízko v sestavě byl několikrát blízko prvnímu bodu na šampionátu a jednoznačně nejaktivnějším hráčem týmu. „Zda ho posuneme v sestavě? To se uvidí,“ řekl před soubojem s Čechy neurčitě Handzuš.

Co ale zmínil, bylo téma možných spekulací o domluvě, aby vzájemný duel skončil výsledkem, který posune do čtvrtfinále federální rivaly. „Ano, také jsem o tom slyšel, ale neřešíme to, chceme vyhrát. A je jedno, proti komu stojíme,“ pousmál se mistr světa z roku 2002, který má doma také dvě stříbra z let 2000 a 2012.

Díky výhře Rusů nad Švédy ve včerejším večerním duelu se nakonec podobné spekulace řešit muset nebudou. To ale neznamená, že by tento duel přišel o náboj.

Minitabulka skupiny B na 4., 5. a 6. místě v případě tří celků s deseti body Kazachstán, Kanada (prohraje za 1 bod s Finy), Lotyšsko (prohraje za 1 bod s Německem) 4. Lotyšsko 4 body

5. Kanada 3 body 6. Kazachstán 2 body

Kazachstán, Kanada (prohraje za 1 bod s Finy), Německo (prohraje za 1 bod s Lotyšskem) 4. Německo 3 body, skóre 5:4

5. Kanada 3 body, skóre 5:5 6. Kazachstán 3 body, skóre 5:6

„Vždycky to bude emotivní, byť už to není jako dříve, vlastně už ani za nás to nebylo takové, jako ze začátku, když proti sobě nastupovali po rozdělení federaci kluci, kteří předtím působili pod jednou vlajkou. Češi tady mají výborný tým, umí dávat góly, my musíme hrát lépe než v předchozím duelu, hrát si to svoje, dobře bruslit, být pozorní v obraně,“ řekl Handzuš už směrem ke vzájemnému souboji, kterých sám zažil nespočet včetně vítězného semifinále z MS 2012. V něm ve 41. minutě přihrál Šatanovi na vítězný gól (duel skončil 3:1).

Od té doby ale hráči z pod Tater zažili už jen tři výhry ve vzájemných duelech, všechny v přípravě. Na MS či olympiádě slavili Češi, celkově je bilance z posledních duelů 8-2 pro ně. Dlužno dodat, že ale všechny duely neskončily větším než dvoubrankovým rozdílem.

„Slováci mají za sebou kvalitní turnaj a co jsem viděl jejich zápasy, hrají velice aktivně. Jejich první lajna je produktivní a my se musíme připravit tak, abychom nezačínali jako ty první třetiny dnes i v několika předchozích utkáních. Když budeme hrát, jak hrát chceme, a zároveň dodržovat systém, tak myslím, že máme silnější individuality než oni,“ řekl k derby Filip Chytil, centr druhé českého útoku a hráč New York Rangers.

„Slováky mám rád. Mám mezi nimi řadu kamarádů, jejich hokej se mi líbí, hrají podobně tomu, co bychom chtěli předvádět také. Vždy jim budu fandit, ale s jedinou výjimkou, když hrají proti nám. V tomto zápase půjdou sympatie stranou. Pravdou také je, že jejich styl by nám mohl sedět více než ten Dánu a podobných výběrů. Myslím, že se můžeme těšit na pěkný zápas,“ přidal český kouč Filip Pešán.

Zápas, ve kterém nejspíše půjde jen o to, jak si sousedi ze srdce Evropy rozdělí Finy s Američany, nejlepší týmy skupiny B. Ano, Slováci i Češi ještě mohou předstihnout Švýcary (naši soupeři dokonce i Rusy), jenže sborná nastoupí proti „spřátelenému“ předposlednímu Bělorusku, Švýcary čekají poslední Britové.

Každopádně nudu nečekejte. Proč? Kvůli dění ve skupině B. Tam je totiž za elitní dvojicí tuhá bitva třetí a čtvrtý postupový flek. Zatím je drží Kazaši, kteří už ale musí jen čekat na výsledky soupeřů, a Němci. Ti hrají až na závěr programu proti Lotyšům. Jakákoliv výhra jim zajistí čtvrtfinále, což ale platí také o jejich soupeřích (oba celky mají horší vzájemnou bilanci s Kazachy).

Už dopoledne se do sebe zaklesnou Kanaďani s Finy. Zámořský výběr posune do čtvrtfinále jakákoliv výhra. V případě zisku bodu musí doufat, že právě večer nedojde na dělbu bodů mezi Němci a Lotyši. V takovém případě zůstane Černý Petr Kazachům a týmu s javorovým listem na prsou.

Jak tohle drama dopadne?