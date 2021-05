Varaďa: Je potřeba se víc rvát a tlačit do branky. Góly v oslabení se nesmí opakovat tak často

Praha HOKEJOVÝ EXPERT LIDOVKY.CZ Trápení s vítězným koncem. Asi tak by se dalo stručně charakterizovat pondělní utkání národního týmu proti Dánsku. Čeští hokejisté museli opět dotahovat nepříznivé skóre. Úspěšný obrat dokonali až v samostatných nájezdech, kde se nemýlil ani jeden ze čtyř střelců. „Herní projev pořád není ideální. Ale když si vzpomeneme na první dva zápasy, tak to, že máme deset bodů a jsme blízko postupu do čtvrtfinále, je skvělé,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz trenér extraligových šampionů z Třince Václav Varaďa.

Lidovky.cz: Velké nervy, ale nakonec zlaté a v boji o čtvrtfinále dost možná rozhodující dva body. Jak jste zápas s Dánskem viděl vy?Kluci to měli hrozně těžké. Hlavně v útoku se museli prokousávat houževnatou defenzivou soupeře, který hrál velice úporně v obranném pásmu a byl nepříjemný v soubojích jeden na jednoho. Vytvořili jsme si málo šancí, Dánové nám toho tolik nedovolili.

Lidovky.cz: Proč měl zápas takový průběh? Bylo to právě výborným bráněním Dánů, nebo spíše kostrbatou kombinací Čechů?

Co jsem měl možnost sledovat předchozí zápasy, Dánové se proti papírové silnějším týmům takhle prezentují celý turnaj. Pak je potřeba, aby se ukázali klíčoví hráči. Ale ti musí chtít, musí se rvát o kotouče, vyhrávat osobní souboje. Kluci spíše hráli po mantinelech, necpali se tolik do branky. Neměli jsme dorážky, Dánové to před brankou čistili velice dobře.

Lidovky.cz: Může v herním projevu národního týmu hrát roli i širší kluziště?

Může to tak být, ale na druhou stranu, spousta českých kluků odehrála celou sezonu na kluzištích s evropskými rozměry. Přechod z širšího hřiště na užší je jednodušší, ale asi bych to nějak nedramatizoval. Hráči naopak mají více prostoru, mohou si více věcí dovolit. Jen je potřeba se více tlačit do branky.

Lidovky.cz: Svěřenci Filipa Pešána opět inkasovali v oslabení, která se jim na turnaji zatím nedaří. Co je tam špatně?

Jensen, který má na turnaji skvělou formu a je nejlepším hráčem Dánska, to trefil dobře. Ránu schoval za jednoho z našich hráčů. Stane se, ale samozřejmě se to nesmí opakovat tak často. Nám ani tolik nefungovaly přesilovky, kterými bychom si proti takovým soupeřům měli pomoct. Speciální týmy zkrátka rozhodují zápasy. Doufám, že směrem k play-off se to bude zlepšovat.

Lidovky.cz: Jak těžké musí být pro hráče moment, kdy se v tak důležitém utkání radujete z vítězství, už jste pomalu na cestě do kabiny a pak přijde odvolání gólu?

Strašně složitá situace, rána pro psychiku. Vybavuju si to ze své kariéry. Neuznaný gól, hlava je hned dole a v ten moment vždycky cítíte nespravedlnost. Ale kluci se s tím porvali dobře. Hlavní je, že získali druhý bod. Pokud Švédové klopýtnou, může být rozhodnuto. Když ne, čeká nás proti Slovákům zápas o všechno.

Lidovky.cz: Šimon Hrubec pustil tři nájezdy ze čtyř. Prožívá těžké mistrovství, v zápasech není v takové permanenci. Jak se vám zatím líbí jeho výkony?

Do hodnocení jednotlivců bych se během turnaje nechtěl pouštět, nechal bych to až po skončení šampionátu. Teď jde o to, aby kluci pracovali jako tým, i když herní projev pořád není ideální. Ale když si vzpomeneme na první dva zápasy, tak to, že máme deset bodů a jsme blízko postupu do čtvrtfinále, je skvělé.

Lidovky.cz: Jste s ním nebo s hráči, které jste v uplynulé sezoně vedl v Třinci, v kontaktu?

Snažím se je nechat v klidu, ale už jsem s někým z kluků mluvil. Komunikujeme, ale není to nic přehnaného. Pokud cítí potřebu mi zavolat a probrat své výkony, jsem tu pro ně.

Lidovky.cz: Jak vidíte zítřejší zápas se Slováky, kteří zanechávají v základní skupině velice slušný dojem?

Jsem na to zvědavý. Uvidíme, jaký výsledek přinese souboj Švédska s Ruskem, to bude mít na náš zápas se Slovenskem také vliv. Slováci se prezentují aktivním hokejem, velmi dobře bruslí. Mají mladý tým, působí kompaktně. Jejich první útočná trojice sbírá body, v útočném pásmu je hodně nebezpečná. Podle mě se proti nám nezatáhnou. Budou hrát stejným stylem jako doposud a opírat se o dobrý výkon brankáře.

Lidovky.cz: Letošní šampionát je hned v několika ohledech zvláštní. Překvapivé výsledky, život v bublině. Jak na vás dění v Rize působí?

Máte pravdu, výsledky jsou hodně nevyzpytatelné. Některé pro mě byly velkým překvapením, třeba vítězství Běloruska nad Švédskem nebo vysoká porážka Slováků se Švýcary. Zápasů je hodně, dní málo, navíc ta bublina. Pro všechny hráče to musí být opravdu náročné.

Lidovky.cz: Kdo vás na turnaji zaujal a kdo naopak nepříjemně překvapil?

Velkým zklamáním je pro mě Kanada, která se hledá. Je vidět, že ti kluci nejsou sehraní, moc to mezi nimi nefunguje. V posledních zápasech se zlepšili, šli i výsledkově nahoru. Očekávám, že ještě přidají a jejich hra se bude zlepšovat, ale záleží, jestli vůbec proklouznou do čtvrtfinále. Sympaticky hrají Rusové, kteří mají několik zajímavých mladých hráčů. Navíc by se měli dočkat několika posil z NHL, jejich síla ještě poroste. Solidně si vedou také Finové. Jsou tradičně velmi takticky vyspělí, hrají dobře do obrany a zároveň mají skvělý pohyb.